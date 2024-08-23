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«إتش بي إي» و«خزنة داتا سنترز» تتعاونان لإطلاق خدمة جديدة لاستضافة مراكز البيانات

«إتش بي إي» و«خزنة داتا سنترز» تتعاونان لإطلاق خدمة جديدة لاستضافة مراكز البيانات
24 أغسطس 2024 01:19

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، أمس، إطلاق خدمة جديدة لاستضافة مراكز البيانات المُدارة في دولة الإمارات، بالتعاون مع «خزنة داتا سنترز» (خزنة)، وتهدف هذه الخدمة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات، من خلال تقديم سلسلة من مشاريع الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسات بارزة في المنطقة، فضلاً عن أنها ستوفر إمكانية الوصول إلى مراكز البيانات الشاملة والمجهزة بتقنيات الحوسبة عالية الأداء والمصممة خصيصاً للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحوسبة والحوسبة المسرّعة والبرامج والشبكات، بالإضافة إلى نظام التبريد السائل المباشر (DLC) المخصص للذكاء الاصطناعي.
وذكر البيان أن الاستثمار في مركز البيانات المجهز بتقنية التبريد السائل المباشر التي تعتبر أكثر كفاءة للطاقة مقارنةً بالتبريد الهوائي التقليدي سيدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى تلبية الارتفاع في الطلب على الطاقة في عصر الذكاء الاصطناعي، والمرجح أن ينمو بمقدار عشرة أضعاف بحلول العام 2026، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة.
وأشار أحمد الخلافي، المدير العام لشركة أتش بي إي في الإمارات وأفريقيا، إلى أن «أتش بي إي» تجلب قدرات الحوسبة عالية الأداء المبردة بالسائل المباشر الرائدة عالمياً لإطلاق أول منشأة لمركز البيانات من هذا النوع في الإمارات، وإتاحتها على نطاق واسع للعملاء في المنطقة بهدف تعزيز الذكاء الاصطناعي والأحمال التشغيلية التي تتطلب حوسبة مكثفة. 
من جانبه، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة داتا سنترز: «يسعدنا مساعدة عملاء أتش بي إي على تعزيز قدراتهم في مجال الحوسبة لدفع المبادرات الرئيسة في مجالات مثل الطاقة والخدمات المالية والعلوم الصحية وعلوم الحياة والتصنيع، مع تبني أفضل ممارسات استدامة تكنولوجيا المعلومات، وأن الوصول إلى أنظمة مراكز البيانات عالية الكفاءة سيؤدي دوراً رئيساً في مساعدة الإمارات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي».

خزنة داتا سنتر
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
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