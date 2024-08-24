«ويتيكس» يجمع كبريات شركات المدن المستدامة

دبي (الاتحاد)

تشهد الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، مشاركة مجموعة من الشركات المتخصصة في المباني الخضراء والمدن المستدامة والمجتمعات السكنية الذكية المحايدة للكربون، التي تجمع بين الرفاهية والاستدامة وتستخدم الحلول التقنية الحديثة، لرفع كفاءتها والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتجنب استنزاف الموارد.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ويتيكس» 2024 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشكل معرض «ويتيكس» فرصة مثالية للشركات الراغبة في الاستثمار في مدن المستقبل. وتستعرض شركة «داماك العقارية» ومجموعة دانوب أحدث منتجاتها وحلولها وتقنياتها التي تغطي كامل عناصر المدن المستدامة.

قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: «تدرك (داماك العقارية) أهمية المدن المستدامة والذكية في رسم مستقبلٍ أفضل مبني على الابتكار والاستدامة. من هذا المنطلق، نحرص على المشاركة الفاعلة في معرض ويتيكس بصفتنا راعياً رئيساً من فئة التيتانيوم، مؤكدين التزامنا بدعم رؤية دبي في إنشاء مجتمعات متكاملة تتبنى أحدث التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة».

من جهته، قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «بوصفنا اسماً بارزاً في قطاع التطوير العقاري في دبي، نلتزم بدمج الاستدامة في جميع مشاريعنا. ويتوافق التزامنا بالتصميم المعماري المستدام، وكفاءة الطاقة، وترشيد المياه، واستخدام مواد البناء المستدامة، وإدارة النفايات، مع المعايير البيئية العالمية ومعايير تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ونظام دبي للمباني الخضراء (السعفات)، ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني. من خلال الاستفادة من التصاميم المتعلقة برفع كفاءة الطاقة».