«فنادق أبوظبي» تسجل طلباً قياسياً للسياحة المحلية والعالمية

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت أبوظبي منذ مطلع العام الجاري أداء استثنائياً في الطلب السياحي المحلي والعالمي، ما ساهم في تحقيق معدلات قياسية في الإشغال الفندقي بالإمارة، بحسب مديري فنادق في أبوظبي.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن نشاط الموسم السياحي في أبوظبي لم يعد يقتصر فقط على الموسم الشتوي، بل إنه واصل النمو في معدلات الإشغال الفندقي المدعوم بالطلب من الأسواق السياحية المحلية والدولية خلال الموسم الصيفي.

وأضافوا أن فنادق أبوظبي شهدت نمواً في الإشغال منذ بداية العام بنسب بلغت %90، بعد أن سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب من مختلف الأسواق، لا سيما من الأسواق الخليجية والأوروبية والصينية ورابطة الدول المستقلة إلى جانب السوق المحلية، مدفوعاً بالجهود الترويجية والتسويقية والعروض الجاذبة وتنوع الوجهات الترفيهية والثقافية.

وبحسب آخر بيانات مركز «الإحصاء- أبوظبي»، ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 2.411 مليون نزيل، وسجلت إيرادات المنشآت الفندقية 3.19 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي 169 منشأة بنهاية شهر مايو الماضي، توفر 34 ألفاً و79 غرفة فندقية، فيما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال شهر مايو 472 ألف نزيل قضوا نحو 1.286 مليون ليلة إقامة، بمتوسط مدة إقامة يبلغ 2.7 ليلة.

اتجاه إيجابي

قال ليليان روجر، المدير العام لمنتجع وفلل السعديات روتانا: «لاحظنا اتجاهاً إيجابياً في الطلب على المنتجعات السياحية منذ بداية العام الجاري، مدفوعاً بمجموعة من العوامل على رأسها ارتفاع ملحوظ في عدد المسافرين المحليين، حيث يسعى السكان للتمتع بإجازات قصيرة وتجارب مناسبة للعائلات، إضافة إلى نمو الزوار الدوليين مع انتعاش السياحة الدولية». وأضاف أن السياحة الخليجية تتصدر الطلب علي الإشغال الفندقي في أبوظبي، خاصة الزوار من السعودية وسلطنة عمان، إضافة إلى إقبال متزايد من الأسواق السياحية العالمية، والتي تتصدرها أسواق المملكة المتحدة وألمانيا ودول أوروبية متنوعة لأبوظبي، بفضل تحسين الربط الجوي وجهود التسويق. وقال: «نشهد طلباً قوياً من أسواق دول الكومنولث المستقلة وخاصة من دول مثل روسيا وكازاخستان، حيث يُقبل السياح من هذه المنطقة على أبوظبي بشكل متزايد، مما يجعلها سوقاً رئيسية بالنسبة لنا في عام 2024».

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة الجديدة، قال روجر: إن الطلب الفندقي في إمارة أبوظبي بدأ يشهد ظهور أسواق جديدة من شرق أوروبا، متوقعاً زيادة من الطلب من تلك الأسواق الباحثة عن تجارب فريدة في أبوظبي، مع حرص المنشآت الفندقية بالإمارة على تقديم خدمة استثنائية وتجارب فريدة لتلبية احتياجات الزوار من مختلف الأسواق العالمية.

نمو ملحوظ

من جانبه، قال كريم غربي، مدير عام فندق سانت ريجيس أبوظبي: «رغم أن بداية العام كانت متواضعة في سوق أبوظبي، فإننا شهدنا نمواً ملحوظاً خلال الربعين الأول والثاني، حيث سُجّلت زيادة في حركة الأعمال والترفيه بشكل كبير، مع أداء قوي خلال فترتي عيد الأضحى وعيد الفصح».

وأضاف: «لاحظنا ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار في سوق أبوظبي، إلا أن السوق المحلية ستظل من الأسواق الرئيسية في الطلب الفندقي، إضافة إلى أسواق الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، فيما نشهد اهتماماً متزايداً من أسواق جديدة مثل روسيا، فرنسا، الصين، والمملكة العربية السعودية».

وأشار غربي إلى تسجيل زيادة في عدد من الأسواق السياحية بالربع الأول من العام الجاري، حيث تم تسجيل نسبة الزيادة في عدد المسافرين الصينيين بنحو 60%، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 133% في الطلب من بلدان رابطة الدول المستقلة، معظمها كان لأغراض الترفيه، إلى جانب ارتفاع بنسبة 30% من بريطانيا.

وأضاف أن السفر الترفيهي شهد زيادة ملحوظة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع السفر بغرض الأعمال بنسبة 40%. وقال: «نرى اهتماماً متزايداً بالفعاليات الثقافية والرياضية، حيث سنشهد استضافة مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج 2024 في فندق سانت ريجيس أبوظبي الممتد من 15 حتى 25 أغسطس، مما يعزز من مكانة العاصمة ويعكس التزامنا بدعم السياحة الثقافية والرياضية في أبوظبي».

طلب استثنائي

وقال محمد واكب، مدير فندق فيرمونت باب البحر- أبوظبي: «نشهد طلباً استثنائياً منذ بداية العام الجاري، حيث عادة ما نشهد طلباً قوياً خلال الربع الأول من العام والربع الأخير، ولكن شهدنا هذا العام تحولاً استثنائياً مع قوة الطلب السياحي والأداء في الربع الثاني وفي الصيف».

وعزا واكب ارتفاع الطلب في جميع المواسم إلى الجهود التسويقية والعروض التي تقوم بها «ميرال» ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي لتعزيز الطلب المحلي والخليجي والدول الناشئة الجديدة ورابطة الدول المستقلة.

وقال: «منذ بداية العام الجاري، سجلنا إشغالاً قياسياً يصل إلى 90%، ونتوقع استمرار قوة الطلب للفترة المتبقية من العام الجاري»، مشيراً إلى الطلب الكبير من الأسواق الخليجية، لا سيما السعودية، إضافة إلى رابطة الدول المستقلة، فضلاً عن الصين والسوق المحلية مع زيادة الطلب من العائلات بشكل خاص.

وبحسب «ميرال»، شهدت المدن الترفيهية في جزيرة ياس، خلال موسم الصيف الماضي، زيادة بنسبة 96% في عدد الزيارات خلال يوليو وأغسطس 2023 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022، كما شهدت الفنادق في جزيرة ياس أيضاً نمواً بنسبة 90% في معدلات الإشغال الفندقي خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2023.

وبحسب تحليل لبيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، سجلت فنادق أبوظبي نمواً بنسبة 21% في عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال الصيف الماضي، حيث استقبلت فنادق الإمارة نحو 1.25 مليون نزيل فندقي، مقارنة مع مليون نزيل فندقي في نفس الفترة من العام 2022، فيما شهد شهر يونيو من العام الماضي نمواً بنسبة 33% في عدد نزلاء فنادق أبوظبي، بينما شهد شهر يوليو من العام الماضي نمواً بنسبة 23%، كما شهد شهر أغسطس نمواً بنسبة 22% في عدد النزلاء.