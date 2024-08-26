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اقتصاد

الذهب يلمع وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية

الذهب
26 أغسطس 2024 13:23

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الأميركية بعد تصريحات تميل إلى التيسير النقدي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2520.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2556 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.08 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 964.46 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 961.25 دولار.

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المصدر: وكالات
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