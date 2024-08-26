«نخيل» تمنح عقد تنفيذ الإنشاءات البحرية في «نخلة جبل علي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ «دبي القابضة»، اليوم، عن ترسية عقد بقيمة 810 ملايين درهم على شركة «جان دي نول دردجينج ليميتد» لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في مشروع «نخلة جبل علي»، والذي يأتي ضمن المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040»، ويُعد واحداً من المشاريع العمرانية الطموحة الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وستكون شركة «جان دي نول» التابعة لـ «مجموعة جان دي نول» الدولية الرائدة، مسؤولة عن أعمال التجريف والردم للأراضي، وتنفيذ أعمال تحسين الشواطئ وتزويدها بالرمال الشاطئية، بما يدعم تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل عبر سعفات الجزيرة. ومع بدء أعمال التجريف والردم للأراضي، تتوقع شركة «جان دي نول» الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية البحرية لمشروع نخلة جبل علي في غضون عامين.وسيكون موقع السعفات الثمانية الأولى جاهزاً بحلول الربع الأول من عام 2025، بما يسمح ببدء أعمال البنية التحتية الأساسية والأعمال الإنشائية للفلل. وعقب قيام «نخيل» مؤخراً بترسية عقدين رئيسيين لمشاريع إنشاء البنية التحتية، بدأت الأعمال أيضاً في إنشاء طريق عام جديد يوفر مدخلاً لجزيرة نخلة جبل علي من شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى أعمال تحسين الطرق والإنارة من البر الرئيسي إلى نخلة جبل علي. بدوره، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات: «يمثل المشروع إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية، ويسهم في الارتقاء بالمعايير العالمية لطريقة العيش على الواجهة البحرية، وتوفير مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية للمقيمين والعائلات والزوار».

وأضاف المالك: «ينسجم اختيارنا لشركة 'جان دي نول دردجينج' مع حرصنا الدائم على العمل مع أفضل الشركاء في تنفيذ مشاريعنا الطموحة. ولا شك أن السجل الحافل للشركة في تنفيذ المشاريع البحرية والمدنية والبيئية في جميع أنحاء العالم، سيدعم جهود»نخيل«في تنفيذ مشروع نخلة جبل علي بالسرعة المطلوبة، ومواصلة استراتيجيتها التطويرية تحت مظلة دبي القابضة.» وأطلق مشروع «نخلة جبل علي» العام الماضي أكثر من 700 وحدة في المرحلة الأولى لفلل السعفات، والتي من المقرر تسليمها في أواخر عام 2026. وستتفرد هذه الفلل بثمانية أنماط تصميم تتناغم فيها مساحات المعيشة الداخلية والخارجية وسط خلفية ساحلية هادئة. ويدعم هذا التقدم في أعمال البنية التحتية والأعمال البحرية بشكلٍ مباشر خطط تسليم هذه المنازل المرتقبة وتحقيق رؤية «نخلة جبل علي» كوجهة سكنية وترفيهية رئيسية.

وتمتد الجزيرة على مسافة 13.4 كيلومتر، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة 91 كيلومتراً، بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040» المتمثل في تعزيز إمكانية الوصول إلى الشواطئ العامة.