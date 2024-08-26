علياء المزروعي تزور مركز خليفة للابتكار وحاضنة الأعمال in5 والمنطقة الحرة بمصدر

أبوظبي (الاتحاد)

زارت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، مركز خليفة للابتكار التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنة الأعمال "in5" التابعة لمجموعة تيكوم، والمنطقة الحرة في مدينة مصدر، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المُقبلة لدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وتسريع الابتكار التكنولوجي، وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الإماراتيين، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة باعتبارها قطاعات استراتيجية تسهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.

وكان في استقبال معاليها كل من الدكتور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في مركز خليفة للابتكار، وعبدالله خليفة بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، في حاضنة الأعمال in5، وأحمد محمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، في المنطقة الحرة بمصدر، حيث اطلعت معاليها على البرامج والمبادرات والحوافز التي تقدمها الجهات الثلاث لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة من النمو والتطور، وتحفيزهم على تأسيس أنشطتهم ومشاريعهم الريادية بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث يُمثلان محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد وطني قائم على المعرفة، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقالت معاليها: "نحن حريصون على تعزيز التعاون مع حاضنات الأعمال وصناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك نظراً لدورها المهم والحيوي في دعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال الإماراتية من خلال توفير فرص التمويل والممكنات المتنوعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات مثل التمويل والدعم التقني والفني لمشاريعهم الناشئة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الريادية".

في زيارتها لحاضنة الأعمال"in5"، التقت معاليها عبدالله خليفة بالهول، حيث قدم فريق "in5" عرضاً شاملاً حول دور مجموعة تيكوم منذ تأسيسها في عام 1999 كمركز لتوفير الممكنات للشركات الناشئة، وكذلك قدم الفريق شرحاً حول أهم الإنجازات التي حققتها "in5" منذ تأسيسها، بما في ذلك دعم أربع حاضنات أعمال ومراكز أعمال تخدم رواد الأعمال في مجالات متعددة، كما تم استعراض بعض الأرقام البارزة مثل وجود أكثر من 490 شركة ناشئة نشطة داخل المنظومة، وانطلق منها ثلاث شركات محلية مليارية خلال السنوات الماضية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية دعم الشركات الناشئة العاملة في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا المالية ودور التشريعات في تمكينها من النمو، وضرورة إنشاء "بيئة تنظيمية مرنة" لدعم هذه الشركات، بالإضافة إلى تعزيز الروابط مع الجامعات مع التركيز على البحث والتطوير، كما تم الاتفاق على ضرورة توحيد الجهود وتشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد و"تيكوم" لمتابعة المبادرات التي تدعم منظومة ريادة الأعمال بشكل أكبر.

في زيارتها للمنطقة الحرة في مدينة مصدر، التقت معاليها أحمد محمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، واستعرض فريق "مصدر" نظرة عامة حول ما حققته المدينة خلال السنوات الماضية، مع التركيز على التقنيات الناشئة، وأوضح الفريق أن المدينة تركز على ستة قطاعات رئيسة هي: الفضاء، الطاقة، علوم الحياة، التقنيات الزراعية، الذكاء الاصطناعي، والتنقل.

واطَّلعت معاليها خلال زيارتها للمنطقة الحرة في مدينة مصدر، على الخطط الحالية والمستقبلية للمنطقة في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهودها في توفير مجموعة واسعة من الخيارات ومساحات العمل المشتركة لتأسيس الأعمال والأنشطة المتنوعة، وكيفية استفادة رواد الأعمال من الفرص والممكنات التي تتيحها المنطقة خاصة وأنها تُمثل وجهة مثالية للابتكار والتكنولوجيا والأعمال الناشئة، وتضم شركات محلية ودولية ومنظمات عالمية رائدة في قطاعات حيوية ومتنوعة.

كما تناول النقاش أيضاً التحديات التي يواجهها رواد الأعمال، مثل صعوبة الحصول على التمويل واحتياجاتهم للحصول على معدات متخصصة، لتطوير تكنولوجيا متطورة ومبتكرة، وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون لتصميم برنامج مشترك يهدف إلى تقديم دعم لتسهيل اعتماد بعض التقنيات الجديدة وتطوير أدوات تساهم في خلق شركات جديدة مستعدة للمستقبل.

في زيارتها لمركز خليفة للابتكار التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، التقت معاليها الدكتور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وخلال اللقاء، قدم فريق المركز عرضاً عن أبرز الجهود التي يقوم بها في دعم رواد الأعمال، وتوجهاته الاستراتيجية، حيث أن مركز خليفة للابتكار هو أول حاضنة متخصصة في "التقنيات العميقة" في الدولة، كما يوفر المركز للشركات الناشئة شبكة واسعة تسهل الوصول إلى الأسواق، حيث ينظم جولات ترويجية في الجامعات الأخرى، إلى جانب تنظيم جلسات تواصل تجمع رواد الأعمال لتبادل الأفكار حول قطاع الأعمال، كما يقوم المركز بتنظيم مسابقات حول عرض المشاريع الناشئة والتي تُمكن رواد الأعمال من الحصول على تمويل لشركاتهم الناشئة.

وأشار الطرفان خلال لقائهما إلى أهمية تعزيز مخرجات الابتكار في جامعة خليفة، ودعم تقدم الدولة في مؤشر الابتكار العالمي، وذلك من خلال التركيز على النتائج والمخرجات الملموسة لمنظومة الابتكار، كما ناقش الجانبان مجموعة التحديات التي تواجه الابتكار، ومنها صعوبة التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وقلة التمويل للشركات الناشئة في المراحل الأولية لمشاريعها.

واطلعت معالي علياء المزروعي خلال جولة في الجامعة على مجموعة من المختبرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من المجالات التقنية الحديثة، حيث تم دعم المختبرات بأحدث التجهيزات المتطورة التي تخدم الباحثين والمبتكرين، مما نتج عن ذلك مشاريع بحثية يتم تطويرها في هذه المختبرات.