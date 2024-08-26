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اقتصاد

الأجانب يضخون 135 مليون درهم في الأسهم المحلية

الأجانب يضخون 135 مليون درهم في الأسهم المحلية
27 أغسطس 2024 01:26

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية بلغت قيمتها 1.35 مليار درهم، خلال جلسة تداولات أمس، فيما أظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 135 مليون درهم سيولة جديدة كصافي شراء في الأسواق المالية المحلية.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت جلسة التداول إبرام 19.2 ألف صفقة تم من خلالها تداول 268 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.06 مليار درهم، وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 37 شركة مقابل تراجع أسعار 26 شركة واستقرار أسعار 50 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي.
وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف بلغت قيمته نحو 18 نقطة تعادل 0.19% عند مستوى 9356 نقطة، أمس، مقارنة مع 9374 نقطة بنهاية جلسة الجمعة الماضية.
وتظهر البيانات الصادرة عن سوق العاصمة أبوظبي أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت نحو 87 مليون درهم صافي شراء خلال جلسة الأمس.  ولكن البيانات الصادرة عن السوق أظهرت أن تداولات المستثمرين المؤسساتيين سجلت صافي بيع بقيمة 32 مليون درهم خلال نفس الجلسة، الأمر الذي شكل بعض الضغوط على الأسعار يوم أمس.
ووفقاً للبيانات فقد تصدرت التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأكثر تداولاً من حيث القيمة وبلغت 210 ملايين درهم، وكانت محصلتها انخفاض سعر السهم بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 414 درهماً للسهم الواحد.
تلاها التداولات على أسهم شركة كيو هولدينغ والتي بلغت نحو 92 مليون درهم، وأدت لإغلاق السهم مرتفعاً عند مستوى 3.15 درهماً للسهم، بنسبة ارتفاع بلغت 1.94% مقارنة مع سعر إغلاقه السابق بنهاية الأسبرع الماضي.
ومن جهته شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 292 مليون درهم تم تداولها بتنفيذ 9.7 ألف صفقة توزعت على 169.6 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على 4325 نقطة بأرتفاع وقدره 32.08 نقطة عن إغلاقه السابق تعادل 0.75% فوق مستوى إغلاق المؤشر العام للسوق بجلسة نهاية الأسبوع الماضي، فيما شهد التداول ارتفاع 22 شركة وهبوط 11 شركة وثبات أسعار 12 شركة. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 93 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 71 درهم.
 كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، يوم أمس نحو 26 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 20 مليون درهم.  أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 31 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 12 مليون درهم خلال نفس الفترة.
150 مليون درهم
 ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة في سوق دبي المالي نحو 150 مليون درهم لتشكل ما نسبته 51.3% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 102 مليون درهم لتشكل ما نسبته 35% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 47.6 درهم كصافي شراء، بينما بلغت محصلة تداولات المؤسسات الاستثمارية نحو 8 ملايين درهم صافي شراء في الأسهم المدرجة بسوق دبي المالي. وتظهر البيانات أن التداولات على أسهم شركة إعمار العقارية تصدرت كافة الشركات المتداوله من حيث قيمة التداول التي بلغت نحو 66 مليون درهم، وكانت محصلتها ارتفاع سعر السهم إلى 8.47 درهماً بنسبة 1.56%، تلاها التداولات على أسهم بنك دبي الإسلامي بقيمة 34 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 6.16 درهم للسهم بزيادة نسبتها 0.818%.

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