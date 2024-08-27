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اقتصاد

الذهب فوق 2500 دولار وسط تفاؤل بخفض الفائدة

الذهب
27 أغسطس 2024 12:08

 لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها ظلت فوق المستوى النفسي البالغ 2500 دولار للأوقية (الأونصة) وسط تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2515.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأسعار بأكثر من 21 بالمئة هذا العام لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2551 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.07 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 960.10 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 965.91 دولار.

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المصدر: وكالات
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