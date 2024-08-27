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اقتصاد

"أدنوك" تستخدم تقنية "Neuron 5" المدعومة بالذكاء الاصطناعي

"أدنوك" تستخدم تقنية "Neuron 5" المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة عملياتها
27 أغسطس 2024 15:11

أعلنت "أدنوك" اليوم، عن تطبيق تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعد رائدة على مستوى قطاع الطاقة، تم تطويرها بواسطة الشركة، بهدف رفع كفاءة عملياتها.

وقامت "أدنوك" بنشر تقنية "Neuron 5" بشكل مبدئي، في مئات المعدات، في حقل "شمال شرق باب" التابع لشركة "أدنوك البرية"، و"محطة الطويلة لضغط الغاز" التابعة لشركة "أدنوك للغاز".

وتقوم تقنية "Neuron 5"، التي تمثل أحد الحلول المبتكرة، بمراقبة أداء المعدات الحيوية بشكل مستقل، ما يساهم في تحسين العمليات وتحديد إجراءات الصيانة الوقائية، وخفض أوقات إيقاف التشغيل المرتبطة بها، ورفع كفاءة العمليات وتقليل الحاجة إلى عمليات الفحص اليدوية التي تستغرق وقتا طويلا.

وتستخدم التقنية نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخوارزميات التعلُّم العميق للتنبؤ باحتياجات الصيانة ومراقبة أداء المعدات من خلال معالجة وتفسير بيانات مثل مستوى الضغط، ودرجة الحرارة، والاهتزاز، والتي يتم استقبالها من أجهزة الاستشعار المركبة على المعدات الحيوية.

وبعد نجاح تطبيقها بشكل مبدئي، تقوم "أدنوك" بنشر تقنية "Neuron 5"، على آلاف المعدات الحيوية التي تدخل في عملية الإنتاج في جميع مرافق الشركة، بما في ذلك الضواغط والصمامات والمولدات.

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وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في “أدنوك”،"تُعطي ’أدنوك‘ أولوية لنشر أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملياتها،والاستفادة من التقنيات الحديثة الرائدة على مستوى قطاع الطاقة، في دعم جهودها الهادفة إلى المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".

ويمثل تطوير تقنية ’Neuron5‘ونشرها على إمتداد منشآت ’أدنوك‘، الخاصة بأعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتصنيع، دليلا على التطبيق العملي لهذه الاستراتيجية، ويعكس كذلك التقدم المستمر الذي تحرزه الشركة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتمادا على الذكاء الاصطناعي في العالم.

وقامت "أدنوك للغاز" بنشر تقنية "Neuron 5" بشكل مبدئي في "محطة الطويلة"، وذلك لدعم جهودها الرامية إلى توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الغاز للصناعات الرئيسة في أبوظبي والإمارات الشمالية.

وأوضحت نتائج مرحلة التطبيق التجريبي لتقنية "Neuron 5" مساهمتها في تقليل عمليات إيقاف التشغيل غير المخطط لها بنسبة 50%، وزيادة فترات الصيانة المخطط لها بنسبة 20%، وتقليل الاعتماد على مشغلي العمليات والاستفادة منهم في نشاطات إنتاجية أخرى.

يذكر أن تقنية "Neuron 5" تم تطويرها من قبل كل من "مركز الثمامة للتميز" التابع لأدنوك وشركتي "إيه آي كيو" و"أفيفا".

المصدر: وام
أدنوك
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