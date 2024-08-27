«كيزاد»: إنشاء مصنع للألواح الشمسية بـ 55 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وشركة «ابندنس سولار بانل اندستريز»، اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً لإنشاء مصنع متطور لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في منطقة كيزاد أ - المعمورة.

بموجب الاتفاقية، سيتم استثمار 55 مليون درهم، لإنشاء مصنع متطور لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية على مساحة 27 ألف متر مربع.

وسينتج المصنع ألواح الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية المدمجة، لتلبية احتياجات الشركات من مختلف القطاعات التي تسعى للتحول إلى أنظمة موفرة للطاقة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة بارزة في مسيرة كيزاد نحو تشجيع التحول إلى أنظمة الطاقة المتجددة، كما تعزز الاتفاقية رؤية مجموعة موانئ أبوظبي الاستراتيجية الرامية إلى قيادة التحول نحو الطاقة المتجددة، وقيادة الأجندة الوطنية الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية.وسيعتمد المصنع على أحدث الابتكارات في تقنيات تصنيع الألواح الشمسية، وسيعمل ضمن منظومة مستدامة، بما يتماشى مع رؤية مجموعة كيزاد الداعمة للمسؤولية البيئية والإشراف البيئي.

قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «نُرحّب بإنشاء مصنع «ابندنس» لتصنيع الألواح الشمسية. يتماشى المشروع مع أهداف مجموعة كيزاد لدفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي عبر ترسيخ قطاع صناعي مستدام ومسؤول بيئياً، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحفيز الابتكار باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام».

وقال سونيل مادوك، مؤسّس شركة ابندنس سولار بانل: «سنبدأ تطوير مصنع آلي بالكامل لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية سيكون بمثابة مساهمة متواضعة من جانبنا في تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لتحفيز الابتكار والتميّز في التصنيع المستدام وبناء مستقبل أخضر لإمارة أبوظبي».

تعتمد الألواح الشمسية على مصدر الطاقة الشمسية الغني والمتجدد لتوليد الكهرباء، وتعتبر من أكثر مصادر الطاقة الصديقة للبيئة نظافة واستدامة. تتمحور الاستراتيجية الصناعية لمجموعة كيزاد حول تعزيز الممارسات المستدامة وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر تبني وتشجيع التكنولوجيا الخضراء، ويُعد إنشاء مصنع الألواح الشمسية خطوة رائدة نحو تسريع حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة في إمارة أبوظبي.