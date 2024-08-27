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«ميرال»: «ياس» وجهة لفعّاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض

«ميرال»: «ياس» وجهة لفعّاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض
27 أغسطس 2024 16:45

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ميرال»، اليوم إطلاق سلسلة بودكاست مكونة من 6 حلقات مخصصة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بعنوان: «فعّاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض: خلف الكواليس في ميرال»بالتعاون مع «Digital Tourism Think Tank».

ومن المقرر أن تنطلق السلسلة يوم 5 سبتمبر، حيث تقدم نظرة ثاقبة عن رؤية ميرال واستراتيجياتها ومبادراتها الرائدة لترسيخ مكانة جزيرة ياس وجهة عالمية لفعاليات الأعمال.

وستغطي السلسلة العديد من المواضيع التي تستكشف رؤية ميرال الطموحة لتطوير جزيرة ياس، وقدرة الوجهة على استضافة فعاليات الأعمال ذات المستوى العالمي.

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كما تضم السلسلة كوكبة من قادة الفكر والشركاء وخبراء القطاع، ممن يشاركون أهم النقاط الواجب أخذها بعين الاعتبار عند تطوير فعاليات مميزة في جزيرة ياس، مع تسليط الضوء على أهمية العلاقات التعاونية.

ويتولى «Digital Tourism Think Tank» إنتاج سلسلة البودكاست، وهو مركز معروف بريادته الفكرية ورؤاه غير المسبوقة.

وتمزج هذه الشراكة بين خبرة ميرال في خلق تجارب استثنائية، وفهم المركز العميق للمشهد الرقمي وتأثيره على قطاع السفر والسياحة.
 

ميرال
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