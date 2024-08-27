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رئيس تركمانستان: الإمارات تتمتع بتجربة غنية في تطوير صناعة النفط والغاز

رئيس تركمانستان: الإمارات تتمتع بتجربة غنية في تطوير صناعة النفط والغاز
28 أغسطس 2024 02:27

عشق آباد (الاتحاد) 

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استقبل، أمس، فخامة رئيس جمهورية تركمانستان، سيردار بيردي محمدوف، معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، في القصر الرئاسي في العاصمة التركمانية عشق آباد.
ورحب الرئيس التركماني بمعالي الطاير على أرض تركمانستان المضيافة، وأعرب عن ثقته في أن اللقاءات التي ستتخللها الزيارة ستعزز التعاون الثنائي وعلاقات الصداقة بين جمهورية تركمانستان ودولة الإمارات، التي تشهد تقدماً مطرداً منذ سنوات عديدة على أساس التفاهم والثقة المتبادلة.  وأكد فخامة بيردي محمدوف أنه في الوقت الحالي، يتم التعاون بين البلدين في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الكبرى، ويعد قطاع الطاقة أحد مجالات التعاون الرئيسة بين تركمانستان ودولة الإمارات.
وقال الرئيس التركماني إن دولة الإمارات تتمتع بتجربة غنية في تطوير صناعة النفط والغاز، مشيراً إلى أهمية تجربة التعاون الإيجابية مع الشركات الإماراتية الرائدة في هذا القطاع.
وتحدث الطاير عن الأهداف الاستراتيجية للشركة وخططها المستقبلية في التوسع في الفرص الاستكشافية الجديدة والإنتاج والعمليات، تماشياً مع التطورات التي تعرفها السوق النفطية في العالم، حيث بلغ حجم الاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في تطوير الإنتاج من منطقة امتياز تشيليكِن، مع إنتاج تراكمي بلغ 447 مليون برميل باستخدام أفضل الممارسات المركزة للإنتاج، لصالح كل من حكومة تركمانستان وحكومة دبي حتى عام 2035.

النفط
الغاز
تركمانستان
الإمارات
سردار بردي محمدوف
سعيد محمد الطاير
عشق آباد
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