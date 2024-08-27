سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل وفد «دو»

الشارقة (وام)

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة تقنيات الاتصال، أمس وفد شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، برئاسة الدكتور فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة.

ورحب سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالوفد، مشيداً بحرص شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، على التواصل المثمر مع مختلف الجهات بشكل عام، وهيئة تقنيات الاتصال على وجه الخصوص، بما يسهم في توفير أفضل التقنيات في مجالات الاتصال ودعم العلاقات التعاونية والمشروعات المستقبلية.

وتبادل سموه والوفد، الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في التكنولوجيا والاتصالات وتطوير المشروعات العلمية المتنوعة، التي تصب في إطار الارتقاء بالمجالات التقنية، لتطوير بيئة الأعمال في المجالات المختلفة ضمن برامج التنمية المستدامة لتطوير البيئة الاتصالية والرقمية في إمارة الشارقة.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة خلال اللقاء، على تجربة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وخبرتها الكبيرة في تأسيس المناطق الحرة المتخصصة في تقنيات الاتصالات والبُنى التحتية والذكاء الاصطناعي ومجالات عمله المتنوعة، وما يمكن أن تُسهم به، لدعم أعمال هيئة تقنيات الاتصال بالشارقة عبر التعاون البناء بين الجهتين، والحرص على ترقية المجالات التقنية والاتصال.