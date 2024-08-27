1.25 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 1.25 مليار درهم لجلسة التداولات أمس في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، فيما أظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا في ضخ مزيد من السيولة في الأسهم المدرجة في السوقين، حيث بلغت محصلة تداولاتهم 62 مليون درهم كصافي شراء.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9334 نقطة بانخفاض نسبته 0.24%، فيما شهدت الجلسة إبرام 17 ألف صفقة تم من خلالها تداول 200 مليون سهم، بقيمة 851 مليون درهم، بينما كانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 29 شركة مقابل تراجع أسعار 28 شركة فيما أغلقت 56 شركة على استقرار من دون تغيير. وكشفت البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي بلغت 44 مليون درهم كصافي شراء، فيما سجلت تداولات المؤسسات الاستثمارية 27.6 مليون درهم كصافي بيع.

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات 406 ملايين درهم عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة توزعت على 245 مليون سهم، وأغلق المؤشر على مستوى 4343 نقطة بإرتفاع 18.47 نقطة، تعادل زيادة بنسبة 0.43%.

وكانت محصلة التداولات في سوق دبي المالي، ارتفاع 17 شركة وهبوط 16 شركة وثبات أسعار 11 شركة من دون تغيير.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 149 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 115 مليون درهم، بينما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 28 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 32.7 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 28.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 40.4 مليون درهم خلال نفس الفترة.

وسجلت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، في سوق دبي المالي نحو 206 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 50.6% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 188 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.2% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 18 مليون درهم كصافي شراء، فيما ضخت المؤسسات نحو 47 مليون درهم كصافي شراء.