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اقتصاد

الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار

الذهب
28 أغسطس 2024 10:50

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بضغط من ارتفاع الدولار كما يترقب المستثمرون تقريرا مهما للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2507.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2542.80 دولار.
وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 29.63 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 950.80 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 962.11 دولار.

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المصدر: وكالات
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