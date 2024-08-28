309 آلاف مستثمرة إماراتية في «أبوظبي المالي» بنهاية يوليو

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، بيوم المرأة الإماراتية من خلال تكريم المساهمات المهمة التي قدمتها المرأة الإماراتية إلى القطاع المالي والمجتمع ككل. وكان شعار هذا العام «نتشارك للغد» هو محور الحدث.

وأقام السوق حفلاً خاصّاً، حيث قُرع جرس افتتاح التداول لتكريم الإماراتيات الرائدات في مجال المال والأعمال، بما في ذلك الظبي المهيري، التي تبلغ من العمر تسع سنوات فقط، والتي تعد أصغر رائدة أعمال في الإمارات العربية المتحدة، وأصغر من يقوم بقرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وركز الحدث على موضوعي التمكين والابتكار، مما وفر منصة للاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الإماراتية في تعزيز المشهد المالي ودفع النمو الاقتصادي الشامل.

وبحلول نهاية يوليو 2024، تجاوز عدد المستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 309 آلاف مستثمرة، وهو ما يمثل 77% من إجمالي المستثمرات في السوق.

وقد بلغت قيم تداولات (شراء وبيع) المستثمرات الإماراتيات منذ الأول من يناير إلى نهاية يوليو 2024 نحو 7.6 مليار درهم، وتمثل نحو 80% من إجمالي قيم التداول لجميع المستثمرات في السوق، والتي بلغت 9.6 مليار درهم.كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبل المستثمرات الإماراتيات 30 مليار درهم من إجمالي 33 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لجميع المستثمرات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يدل على أن النساء الإماراتيات يمثلن ما يقرب من 91% من إجمالي القيمة السوقية للمستثمرات في السوق.

وبما أن النساء يشكلن 36% من القوى العاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن السوق يلتزم بمواصلة الجهود على تعزيز التنوع بين الجنسين داخل القطاع المالي، وتطبيق السياسات التي تحفز تمكين المرأة على جميع المستويات.