«الإمارات للألمنيوم» تستقطب 67 مواطنة إماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توظيف أكثر من 110 سيدات في الشركة، من بينهن 67 مواطنة إماراتية، منذ يوم المرأة الإماراتية في العام 2023.

ويضم فريق الشركة أكثر من 550 امرأة في دولة الإمارات، وتشغل أكثر من 195 امرأة منهن وظائف في العمليات التشغيلية، وتهدف الشركة إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% بحلول العام 2025، مقارنة بحوالي 20% اليوم، وتتطلع الشركة إلى أن يصل إجمالي نسبة النساء في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول العام 2026.

واحتفلت الإمارات العالمية للألمنيوم بيوم المرأة الإماراتية، بإطلاق مبادرة «اكسري الحواجز»، بهدف تعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي في الدولة، وإلهام الشابات الموهوبات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بمواصلة مسيرة النساء الرائدات اللواتي قدمن إسهامات كبيرة في قطاع الصناعة في دولة الإمارات.

كما نظمت «شبكة المرأة» التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ندوة لمناقشة التقدم الذي تم تحقيقه في تعزيز دور المرأة في الشركة، ومناقشة سبل تعزيز التنوع بين الجنسين.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «قادت النساء في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العديد من المبادرات التي ساهمت في نمو الشركة وتعزيز مكانتها في القطاع الصناعي، حيث أصبحت اليوم مصدر إلهام للعديد من الشابات اللاتي يطمحن إلى تحقيق التقدم ومواصلة مسيرة التنمية الصناعية لدولة الإمارات. ونلتزم في الشركة بتمكين المرأة وتعزيز التنوع بين الجنسين باعتباره أحد الركائز المهمة لتحسين أداء الأعمال».