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طرح جزء من أسهم «إن إم دي سي انيرجي» في «سوق أبوظبي»

طرح جزء من أسهم «إن إم دي سي انيرجي» في «سوق أبوظبي»
28 أغسطس 2024 18:32


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة إن إم دي سي جروب، الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، الحصول على موافقة «هيئة الأوراق المالية والسلع»، و«سوق أبوظبي للأوراق المالية»، على إجراء طرح عام أولي لجزء من أسهم إن إم دي سيانيرجي التابعة لها.
وأوضحت إن إم دي سي جروب، أنها ستطرح 1,150,000,000 سهم (مليار ومئة وخمسون مليون سهم)، وتم تحديد سعر الطرح عند 2.8 درهم للسهم، على أن تبدأ فترة الاكتتاب الجمعة 30 أغسطس 2024، وتستمر حتى 4 سبتمبر 2024.
وتمتلك إن إم دي سي جروب، المدعومة من شركة «ألفا ظبي القابضة» إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط والتابعة لشركة العالمية القابضة (IHC )، تاريخاً حافلاً بتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى، وتقديم الحلول المبتكرة والمرنة من حيث التكلفة وسرعة الإنجاز والكفاءة العالية، مما يشكل فرصة واعدة للمستثمرين المؤهلين عند الاكتتاب في أسهم الطرح.
وتعد إن إم دي سي جروب محركاً رئيساً لعجلة التنمية في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات لمواصلة تشكيل ملامح مشهدها الحديث والعصري وتحفيز الاقتصاد المحلي.
كما تسهم رؤية وخبرات المجموعة الرائدة، في تعزيز البنية التحتية في كافة أنحاء المنطقة، بالتوازي مع عملها الدؤوب على تسخير الممارسات والحلول المستدامة للحفاظ على البيئة.
وبشكل فعّال ونشط، تسهم المجموعة في تعزيز النمو المستمر لاقتصاد المنطقة، من خلال قيادة المشاريع المُبتكرة وتطوير البنية التحتية، وتبني التميز التشغيلي، والابتكار، والممارسات المستدامة، ما يعكس مكانتها كشريك موثوق واستراتيجي في منظومة قطاع الهندسة والتوريد والبناء.
وتقدم شركة إن إم دي سيانيرجي الحلول الشاملة والمتكاملة لقطاع الطاقة في مجالات الهندسة والمشتريات والبناء، وتمتلك ساحات تصنيع حديثة في إمارة أبوظبي على مساحة 1.3 مليون متر مربع.
وبلغ حجم أعمال إن إم دي سي انيرجي قيد التنفيذ نحو 54 مليار درهم اعتباراً من 30 يونيو 2024، في قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة، ونفذت الشركة أكثر من 1200 مشروع استراتيجي تشمل بناء أكثر من 1360 منشأة، ومد وبسط نحو 8000 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب في البر والبحر، و2000 كيلو متر من الكابلات البحرية.
وتمتلك إن إم دي سي إنيرجي صاحبة خبرة تزيد على 50 عاماً في تقديم الخدمة لعملائها، محفظة أعمال حول العالم، وتتركز أعمالها الرئيسية في دولة الإمارات والسعودية والكويت والهند وتايوان.
كما تعمل شركة إن إم دي سيانيرجي على توسيع قدراتها من خلال ساحة تصنيع جديدة تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع في ميناء رأس الخير بالمملكة العربية السعودية.

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