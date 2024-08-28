1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 1.4 مليار درهم سيولة نقدية للتداولات في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، خلال جلسة تداولات أمس، ورغم عمليات جني أرباح على عدد من الأسهم الثقيلة، دفعت الأسواق للمنطقة «الحمراء»، إلا أن الأسواق تماسكت قريبة من مستويات إغلاقها السابقة.

وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض بلغت نسبته 0.48% عند مستوى 9288 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول إبرام نحو 20 ألف صفقة تم من خلالها تداول 213 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 950 مليون درهم. وكانت محصلة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي، ارتفاع أسعار 27 شركة مقابل تراجع 45 شركة واستقرار أسعار 41 شركة من دون تغيير.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 4 ملايين درهم صافي شراء في أسهم الشركات المدرجة بسوق أبوظبي، بينما سجلت المحافظ والصناديق الاستثمارية صافي بيع بقيمة 34 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض أيضاً بنسبة 0.44% عند مستوى 4324 نقطة، وشهدت الجلسة إبرام 11 ألف صفقة تم من خلالها تداول نحو 300 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 455 مليون درهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 18 شركة، مقابل تراجع أسعار 21 شركة، فيما أغلقت 5 شركات من دون تغيير.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس نحو 149 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 126 مليون درهم، بينما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 34 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 36 مليون درهم.

المستثمرون الخليجيون

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 20 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 26 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لإجمالي التداولات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين، نحو 203 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 44.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 188 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.3% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 15 مليون درهم صافي شراء، بينما سجلت المؤسسات الاستثمارية صافي بيع بقيمة 10 ملايين درهم.