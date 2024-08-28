«دبي لصناعات الطيران» تشتري 23 طائرة جديدة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، أمس، أنها وقعت اتفاقيات لشراء 23 طائرة من أطراف متعددة مقابل مبلغ إجمالي يقارب 1.1 مليار دولار.

ووفق بيان الشركة، يبلغ متوسط عمر محفظة الطائرات عند شرائها 3.4 عام، بينما يبلغ متوسط مدة إيجارها المتبقية 8.8 عام. وقال فيروز تار ابور، الرئيس التنفيذي لدبي لصناعات الطيران: «يسعدنا أن نعزز أسطولنا بهذه المحفظة الجديدة من الطائرات التي لا تزال تمتلك مدة إيجار طويلة، كما يسعدنا من خلال عملية الشراء هذه أن نرحب بستة عملاء جدد من شركات الطيران إلى قاعدة عملائنا المتنوعة عالمياً».