«دراجون أويل» تعزز شراكتها مع الحكومة التركمانية

عشق آباد (الاتحاد)

بحث معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي مع معالي باتير أمانوف، نائب رئيس مجلس الوزراء التركماني، وغوانتش أغاجانوف، رئيس شركة «تركمان نفط»، أمس في مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة التركمانية عشق آباد، سبل تطوير قطاع النفط والغاز في تركمانستان. وتطرق الاجتماع لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار لتطوير الإنتاج من منطقة امتياز تشيليكِن، مع إنتاج تراكمي بلغ 447 مليون برميل، وتواصل جهود دراجون أويل لاستخدام أفضل التقنيات والممارسات المركزة لإنتاج النفط والغاز لصالح كل من حكومة تركمانستان وشركة دراجون أويل حتى عام 2035.

وناقش الطرفان استمرار التعاون المثمر بين دراجون أويل وحكومة تركمانستان، حيث استعرض معالي الطاير المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل في منطقة «تشيليكِن»، ومشروع «بلوك 19»، مع تأكيد التزام الشركة بتحقيق أهداف الاستدامة، وخفض الانبعاثات الغازية إلى الصفر بحلول عام 2027.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، خلال الاجتماع، عن شكره لفخامة رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، سيردار بيردي محمدوف، على حسن الاستقبال والضيافة ودعمه المستمر للشركة.

من جانبه، أشاد معالي أمانوف بالتعاون المشترك ودعا بدوره شركة دراجون أويل للمشاركة في منتدى الاستثمار المزمع عقده في عشق آباد في سبتمبر 2024.

وخلال اللقاء، أكدت دراجون أويل التزامها بحماية البيئة أثناء تنفيذ العمليات من خلال تطوير معايير التفتيش والصيانة والعمليات لضمان تقليل التلوث.