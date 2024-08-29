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اقتصاد

الذهب يلمع وسط تركيز على بيانات التضخم

الذهب
29 أغسطس 2024 10:18

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.
بحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2513.77 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس، وحقق مكاسب بلغت 22 بالمئة حتى الآن هذا العام. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2546.80 دولار.
وهبط الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.91 بالمئة إلى 29.38 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 934.52 دولار. وكسب البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 948.95 دولار.

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المصدر: وكالات
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