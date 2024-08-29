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«مالية عجمان» تنجز 1115 ساعة تدريبية في مجالات التطوير خلال النصف الأول

«مالية عجمان» تنجز 1115 ساعة تدريبية في مجالات التطوير خلال النصف الأول
29 أغسطس 2024 17:24

 
عجمان (الاتحاد)
أنجزت دائرة المالية في عجمان 1.115 ساعة تدريبية في مجالات تطويرية متنوعة خلال النصف الأول من عام 2024، استهدفت موظفي الدائرة وطلاب الجامعات والتعليم الثانوي في الإمارة، وذلك انطلاقاً من التزامها بتطوير وتنمية رأس المال البشري في الإمارة ورفده بالمهارات والقدرات اللازمة للتميز والمنافسة في اقتصاد المستقبل، وتحقيق الأهداف الأساسية لرؤية عجمان 2030 ومئوية الإمارات 2071.
وقالت الدائرة في بيان صحفي، إنها نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 15 برنامجاً تدريبياً للتأهيل والتطوير المهني وفق مجالات تنوّعت بين البرامج المالية التخصصية، والدبلومات المالية، والإدارة والقيادة، والتميز والإبداع، والموارد البشرية، والسكرتارية التنفيذية، والعلاقات العامة، وخدمة العملاء«.
بدوره، قال مروان آل علي، مدير عام الدائرة: تؤمن»مالية عجمان" بأن كفاءة العنصر البشري هي جوهر تحقيق الإبداع والتميز وأساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع. تلتزم الدائرة بالاستثمار في كوادرنا البشرية الشابة عبر تطوير خطط تدريبية متكاملة من شأنها إكسابها المهارات التي تؤهلها لمواجهة متطلبات المستقبل، وتشجيع التطوير والابتكار والتعلم المستمر، وصولاً إلى بناء رأس مال بشري قادر على رسم ملامح الغد وتحقيق تطلعات إمارة عجمان ودولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة في المجتمع ودعم تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
من جانبه، أشار وليد عبدالله الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة في دائرة المالية في عجمان، إلى أن نسبة تطبيق خطط تطوير المواهب التي نفذتها الدائرة وفق الاحتياجات التدريبية المستقبلية وصلت إلى 100% خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت نسبة الموظفين المتدربين من الفئة الإشرافية إلى 85 في المائة، وفي الفئة التخصّصية والتنفيذية 63%.

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