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اقتصاد

21 % زيادة في عدد الشركات الكولومبية المسجلة بـ «دبي للسلع المتعددة»

21 % زيادة في عدد الشركات الكولومبية المسجلة بـ «دبي للسلع المتعددة»
29 أغسطس 2024 17:31

 
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تسجيل زيادة بنسبة 21% في عدد الشركات الكولومبية المسجلة فيه منذ بداية العام، ليصل إلى 23 شركة من كولومبيا تتخذ من المركز مقراً لها من بين 150 شركة إجمالاً من قارة أمريكا الجنوبية.
وإلى جانب هذا الإعلان، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة بوغوتا، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع كولومبيا. وتهدف الشراكة الجديدة إلى تعزيز تبادل المعلومات الاقتصادية، وتعزيز نمو الروابط التجارية من خلال الدعم المشترك لمبادرات الشركات والترويج للفعاليات.
يأتي ذلك مع اختتام المركز بنجاح جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في كولومبيا، وهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى البلد اللاتيني خلال عدة سنوات. وزار المركز خلال الجولة كلاً من العاصمة الكولومبية بوغوتا ومدينة ميديلين المجاورة، حيث ركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي القهوة والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، وسلط خلال الزيارة الضوء على الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكولومبية لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً عبر بوابة دبي.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا مع دخولها حيز التنفيذ إلى جانب الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمركز دبي للسلع المتعددة مع غرفة تجارة بوغوتا، فرصة كبيرة للاستفادة من ذلك كنقطة انطلاق لتعميق الترابط بين منطقتينا ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل، لذلك يسعدني أن أعود إلى كولومبيا في هذا الوقت المحوري للتواصل مع مجتمع الأعمال وضمان استفادة الشركات الكولومبية بشكل كامل من الفرص التجارية التي توفرها دبي.
وأكد محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كولومبيا، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلاً: تتضافر جهود الإمارات وكولومبيا لبناء حقبة جديدة من الازدهار المشترك، ترتكز على دعائم راسخة من التجارة البينية المتنامية والنشاط الاقتصادي المتزايد، فضلاً عن التبادل الثري في مجالات المعرفة والثقافة ومشاركة الخبرات.

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