«أبوظبي العالمي» يعزز جهوده لدعم الشباب الإماراتي في القطاع المالي



أبوظبي (الاتحاد) أعلن سوق أبوظبي العالمي، اختتام النسخة الثالثة من برنامج التدريب الصيفي بنجاح، والذي أقيمت فعاليته بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي وبرعاية أدنوك للتجارة العالمية. واستكمل البرنامج البناء على ما حققته الدورتان السابقتان، حيث استقبل هذا العام أكثر من 100 طالب، ليواصل تقديم فرص قيّمة للشباب لاكتساب خبرات معرفية وعملية مبكرة في القطاع المالي وتطوير المهارات الأساسية لمساراتهم المهنية مستقبلاً. وكانت فعاليات البرنامج المكثف قد انطلقت يوم 5 أغسطس واستمرت على مدار أسبوعين، وتضمنت مجموعة تفاعلية من الجلسات الحوارية وورش العمل المصممة لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية، التي شملت مجالات رئيسية من بينها، الثقافة المالية والتمويل المستدام ومستقبل ريادة الأعمال، ومهارات العرض والتحدث أمام الجمهور. وتم تصميم البرنامج لفئتين عمريتين مختلفتين تتراوحان من 12 إلى 15 عاماً ومن 16 إلى 18 عاماً، حيث اكتسب الطلبة المشاركون رؤى قيمة من خلال تجارب عملية ومحتوى عالي الجودة. كما تضمنت فعاليات البرنامج زيارات من فريق «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً» الذين قدموا عروضاً توضيحية حول المبادرات المجتمعية المؤثرة.وقال جاسم المرزوقي، رئيس إدارة أول، أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز البحوث: يعد هذا البرنامج شهادة على التزام سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين الشباب الإماراتي. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوق في سوق العمل في المستقبل. من جانبه، قال حميد الزعابي، نائب رئيس أول قسم الخدمات المشتركة في شركة «أدنوك للتجارة العالمية»: تلتزم «أدنوك» بتوفير فرص عملية للشباب لاكتساب مهارات جديدة وبناء مسارات مهنية ناجحة تؤهلهم للمساهمة في دفع عجلة التقدم المستمر في دولة الإمارات.

