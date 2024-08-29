«دبي للخدمات المالية»: ترخيص 61 شركة جديدة في النصف الأول



دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن ترخيص 61 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 22% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المُرخصة إلى 837 شركة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن السلطة، تناول أداء النصف الأول، فقد شهد قطاع إدارة الثروات زيادة بنسبة 62% في عدد الجهات المُرخصة، ما يؤكد مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المنطقة.

وساهمت سلطة دبي للخدمات المالية في تسهيل نمو الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، الذي حافظ على مكانته كأكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 16.6 مليار دولار، وكثاني أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة بقيمة 90.9 مليار دولار بعد سوق دبلن.

كما تشمل القائمة الرسمية للمركز ما مجموعه 199 من الأوراق المالية بقيمة 166.3 مليار دولار، منها 43 من الأوراق المالية المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 28.6 مليار دولار المدرجة في ناسداك دبي، وهو دلالة على الدور الرئيسي للسوق في مجال التمويل المستدام.

ووفق البيان الصحفي، أصدرت السلطة خلال النصف الأول من العام ست أوراق استشارية حول مواضيع متنوعة وهامة، تشمل عملية تنظيم العملات المشفرة ونظام التدقيق والتمويل الجماعي وصناديق الائتمان، في مبادرة تضمن توفير بيئة تنظيمية قوية ومتكيفة تواكب التوجهات المالية الناشئة وتعالج تحدياتها.

بدوره، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: النمو الاستثنائي الذي حققته سلطة دبي للخدمات المالية خلال النصف الأول من 2024 هو خير شهادة على جهودنا للارتقاء بنهج تنظيمي متميز، والدور الرائد لنا في تعزيز جاذبية ومكانة إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كركيزة هامة وموطن رئيسي للأعمال المالية.