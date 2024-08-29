«تبريد» تستكمل برنامج «معيار الكربون المعتمد»



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة «تبريد» عن استكمال برنامج «معيار الكربون المعتمد»، في إحدى محطاتها في أبوظبي، ما يؤهلها لإنتاج شهادات خصم الكربون للتعويض عن الانبعاثات، ما يعد إنجازاً كبيراً ضمن جهود الشركة للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع التبريد.

ونفّذت «فيرا»، وهي وكالة مستقلة غير ربحية ومتخصّصة في وضع المعايير الرائدة عالمياً للإجراءات المرتبطة بالمناخ والتنمية المستدامة، دراسة شاملة استغرقت عاماً كاملاً، لعمليات محطة تبريد المناطق التي توفر خدمات التبريد المستدام ﻷحد المشروعات التجارية والسياحية الضخمة في الدولة.

وأكدت الدراسة أن عمليات المحطة، التي يمكنها توريد 28 ألف طن من التبريد، تحقّق مزايا بيئية كبيرة، نظراً لكفاءتها العالية في استخدام الطاقة، حيث تحدّ من انبعاث 19 ألفاً و320 طناً تقريباً من الكربون سنوياً، بفضل ترشيدات استهلاك الكهرباء (مقارنة بحلول التبريد التقليدية).

وأشار تقرير «فيرا» إلى أن نظام تبريد المناطق سيحل محل أنظمة التبريد الأخرى، التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، نظراً لكفاءته العالية في استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتُثبت نتائج التقرير أيضاً، أهلية شركة «تبريد» لتداول الائتمانات الكربونية (في السوق الطوعية)، بصفتها شركة تساهم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية بشكل فعّال، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لـ «تبريد» ولقطاع تبريد المناطق بأكمله.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى، التي تتمكن فيها شركة متخصصة في مجال طاقة المناطق، من تحقيق هذا الإنجاز، ما يُتيح لها فرصة زيادة إيراداتها من تداول الائتمانات الكربونية، وتحقيق المزيد من التقدم نحو الحياد الكربوني في عملياتها، في الوقت الذي تبحث فيه العديد من الشركات حول العالم، عن طرق كثيرة لتعويض انبعاثاتها الكربونية.

يأتي هذا التطوّر بعد العديد من المبادرات التي أطلقتها «تبريد» خلال عام 2023 في مجال الطاقة المتجددة، التي تضمنت تصميم وتأسيس أول محطة تبريد مناطق تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية المتجددة بالتعاون مع شركة أدنوك.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: لطالما كانت «تبريد» في طليعة الابتكار في قطاع تبريد المناطق، ولا شك أن دورنا الريادي الذي تعززه مثل هذه الإنجازات، يشكل دافعاً جديداً للشركات الأخرى لتحذو حذونا.

وأضاف أن تبريد هي أول شركة تستكمل هذا النوع من الدراسات، في مجال طاقة المناطق، على الصعيد العالمي، وأهم ما جاء في نتائج هذه الدراسة أنها تعتمد، بأساليب علمية وموثوقة، أن أنظمة تبريد المناطق هي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بطرق التبريد التقليدية، ما يؤكد نجاعة القطاع في تحقيق الحياد الكربوني.