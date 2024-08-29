«المالية»: 1.1 مليار درهم حصيلة مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي بقيمة 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أغسطس 2024 كما تم نشره على موقع الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية شهد طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين استحقاق مايو 2026 ومايو 2027، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.32 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة.

ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.04 % للشريحة المستحقة في مايو 2026.. و3.88% للشريحة المستحقة في مايو 2027 وذلك بفارق 0 إلى 9 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.