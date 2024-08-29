«إي آند إنتربرايز» تستحوذ على «GlassHouse» وتدخل السوق التركية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «إي آند إنتربرايز»، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة «إي آند»، عن استكمال عملية الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم «GlassHouse»، الشركة التركية المتخصصة في مجال الخدمات السحابية المدارة واستمرارية الأعمال، وخدمات البنية التحتية للتطبيقات، والأنظمة والمنتجات، وذلك ضمن صفقة بلغت قيمتها 60 مليون دولار. ويأتي الاستحواذ، الذي أُعلن عنه في يونيو الماضي، ليُعزز إمكانات «إي آند إنتربرايز» في مجال الخدمات السحابية الخاصة والخدمات المُدارة.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند إنتربرايز»: نواصل سعينا للارتقاء بخدماتنا، من خلال تعزيز إمكاناتنا، ومضاعفة خبراتنا في مختلف القطاعات، والتوسع إلى الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً.