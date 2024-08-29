«جمارك عجمان» تستعرض جهودها لتسهيل التجارة الخارجية

عجمان (الاتحاد)

استقبل الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وذلك في مقر الدائرة بحضور الشيخ سلطان بن محمد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، وجمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، واطلع معاليه على أبرز المبادرات والمشاريع الجديدة التي أطلقتها الدائرة.

وخلال اللقاء، أوضح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي الدور الذي تقوم به دائرة ميناء وجمارك عجمان في تطوير العمل الجمركي، وتسهيل التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو أحجام الحاويات في ميناء عجمان، إلى جانب تقديم أفضل التسهيلات والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز دورها التنافسي على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد أن الزيارة خطوة مهمة لتعزيز سبل التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية لدعم قطاع التجارة الخارجية وتحقيق التنويع المستدام في مجالات الاقتصاد الوطني كافة وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات عموماً وإمارة عجمان بشكل خاص.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات تعتبر مركزاً ريادياً دولياً، وتتمتع بمكانة مرموقة عالمياً، وقد أصبحت مركزاً هاماً للتجارة الخارجية غير النفطية.