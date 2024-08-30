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«مناطق رأس الخيمة الاقتصادية» تنظم ندوة حول تطوير المبيعات

«مناطق رأس الخيمة الاقتصادية» تنظم ندوة حول تطوير المبيعات
30 أغسطس 2024 17:55


رأس الخيمة (الاتحاد)
نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة نقاشية حول تطوير استراتيجيات المبيعات تحت عنوان «نماذج المبيعات المستخدمة لتعزيز النمو»، حيث جذبت الفعالية، العديد من المهنيين في مجال المبيعات وأصحاب الشركات العاملين ضمن مجتمع أعمال راكز والراغبين بتطوير استراتيجيات المبيعات ودفع شركاتهم نحو النمو.
ركزت الجلسة على تقديم فهم معمق لدورة إدارة المبيعات، مما مكّن المشاركين من اكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لإدارة دورة المبيعات بفعالية من البداية إلى النهاية.
كما هدفت الجلسة إلى تحسين أداء المبيعات من خلال تقديم نصائح عملية تسهم في تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم بشكل أكثر دقة واحترافية، وإلى جانب التغطية الشاملة لدورات المبيعات، تضمن الحدث أيضاً أمثلة عملية على عمليات المبيعات التحويلية والقيادة الفعالة في المجال ذاته.
وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: نحرص في راكز على تزويد رواد الأعمال لدينا بأحدث استراتيجيات إدارة وتنفيذ المبيعات من أجل تحقيق التميّز في السوق الديناميكية الحالية ولتمكينهم من التكيّف بشكل فعّال مع التحديات المستجدة التي تواجه الأعمال.
وأكد جلاّد أن هذه المبادرة تجسد التزام راكز بتطوير كفاءات وقدرات عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتهم على تحقيق نمو أكبر، والمساهمة بشكل فعّال في دعم اقتصاد إمارة رأس الخيمة.

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