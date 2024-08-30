«سيدات أعمال أبوظبي»: 7102 مواطنة حاصلة على رخصة «مبدعة»



أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي ارتفاع عدد الحاصلات على رخصة «مبدعة» التي تتيح للمواطنات ممارسة بعض الأنشطة التجارية من منازلهن، إلى ما يزيد على 7102 رخصة.

ونظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي فعاليات ملتقى «يوم المرأة الإماراتية»، تقديراً واحتفاءً بمنجزات ومساهمات النساء الإماراتيات عبر شتى المجالات الحيوية ضمن قطاع الأعمال بأبوظبي وميادين العمل المجتمعي التنموي في الدولة، وذلك انطلاقاً من التزام المجلس بتمكين المرأة وتعزيز حضورها عبر القطاع الخاص على المستوى المحلي والدولي، وانسجاماً مع مساعيه الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وشهد الملتقى الذي عقد تحت شعار «نتشارك للغد» في مقر الغرفة بأبوظبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بحضور كل أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ونور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي إلى جانب مشاركة نخبة واسعة من رائدات وسيدات الأعمال وعدد من المبدعات البارزات في العمل التنموي المجتمعي، اللواتي شاركن بفاعلية في الملتقى.

وقالت أسماء الفهيم: يشكل «يوم المرأة الإماراتية» محطة سنوية مُلهمة للاحتفاء بما حققته «ابنة الإمارات» من إنجازات مُشرّفة، وبما قدّمته من عطاءات جزيلة وأضافته من علم وعمل، ذو قيمة وأثر إيجابي إلى رصيدها الإنساني والوطني، في مسيرة بناء الحاضر والمستقبل المشرق لدولتنا الحبيبة ولأجيالها المقبلة.

وأضافت أنه بدعم القيادة الرشيدة، ورائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تواصل ابنة الإمارات المساهمة بدور فاعل في بناء المجتمع وكشريكة استراتيجية في عملية التنمية الشاملة".

ومن جهة أخرى، تضمن الملتقى جلسة نقاشية أدارتها الإعلامية خلود العميان، الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير في مجلة فوربس الشرق الأوسط، وبمشاركة كل من رجاء المزروعي، المدير التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ورائدة الأعمال سندية إبراهيم، رئيس وحدة دعم رواد الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسلامة بنت سيف الطنيجي، المتحدث الرسمي لجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، وكذلك الدكتورة سلامة الحوسني، مدير القسم التنفيذي الطبي في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لـ «بيورهيلث».

وعلى هامش الملتقى، نظم المجلس معرضاً إبداعياً بمشاركة عدد من الرائدات في قطاع الأعمال ضمن مختلف الأنشطة التجارية.