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اقتصاد

«دراجون أويل» تفتتح مكتبها الإقليمي الجديد في تركمانستان

«دراجون أويل» تفتتح مكتبها الإقليمي الجديد في تركمانستان
30 أغسطس 2024 18:00


عشق آباد (الاتحاد)
افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في مدينة عشق آباد عاصمة جمهورية تركمانستان الصديقة، أكبر مكتب إقليمي للشركة خارج دولة الإمارات، وذلك تعزيزاً لتوسعة استثمارات «دراجون أويل» في قطاع النفط والغاز التركماني الواعد.
حضر الافتتاح، علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وعدد من كبار مسؤولي الإدارات المختلفة بالشركة وموظفي مكتب تركمانستان التابع لدراجون أويل.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: «افتتاح المكتب الإقليمي للشركة في تركمانستان، هو نتاج أكثر من 25 عاماً من التواجد هنا، وندشن بذلك فصلاً جديداً من التعاون الجاد والمثمر مع تركمانستان، وهو أيضاً تأكيد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع الحكومة التركمانية، حيث تعد تركمانستان من أقدم الدول التي تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، وهي وجهة هامة لهذه الصناعة».
وأضاف أن دراجون أويل تستهدف رفع إنتاجها الإجمالي في الدول التي تتواجد فيها، والبالغ حالياً 180 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يومياً مع النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025، وإيلاء تركمانستان الاهتمام الكبير في هذه الزيادة المتوقعة.
ويمثل المكتب الإقليمي الجديد في تركمانستان خطوة هامة للشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية كدخول صناعة الهيدروجين الأزرق بحلول عام 2029، وزيادة استثماراتها من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للنفط في السوق التركمانية البالغة حالياً نحو 60 ألف برميل ومن خلال المشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقات المتجددة.
ويقع المكتب الجديد في وسط العاصمة التركمانية حيث يمتد على مساحة تبلغ 1600 متر مربع مما يجعله أكبر المكاتب التابعة لدراجون أويل في تركمانستان، ويضم أكثر من 60 موظفاً موزعين على 15 قسماً مختلفاً.

دراجون أويل
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