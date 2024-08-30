"طيران الإمارات" تضاعف شراكاتها للوصول إلى 1700 مدينة عالمية



دبي (الاتحاد)

ضاعفت طيران الإمارات خلال العام الماضي، عدد المدن التي تتيح الوصول إليها خارج شبكتها العالمية لتصل لما يقرب من 1700 مدينة، وأسهم ذلك في تمكين أكثر من 61 ألف مسافر أسبوعياً من متابعة رحلاتهم بسلاسة من خلال رحلات ربط عبر الشبكات المشتركة لطيران الإمارات وشركائها.

وتقدم طيران الإمارات مجموعة متنوعة من خيارات السفر الإضافية، عبر شراكاتها الجديدة أو القائمة، والتي تصل إلى 162 شراكة في أكثر من 100 دولة، وتتضمن 31 شراكة لتبادل الرموز، و118 شراكة إنترلاين، و13 شراكة للنقل متعدد الوسائط، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق شبكة الوجهات التي تصلها الناقلة وتوفير المزيد من رحلات المتابعة للمسافرين، وتسهيل السفر بتذكرة واحدة والنقل الميسر للأمتعة، كما تتيح للعملاء الاستمتاع بمزايا المسافر الدائم، والوصول إلى الصالات الخاصة، والعديد من المزايا التي تضمن تجربة سفر سلسة في كل نقطة اتصال.

كما يستمتع عملاء الناقلات الشريكة المسافرين مع طيران الإمارات، بإمكانية الوصول إلى أبرز الوجهات على شبكة طيران الإمارات والتي تضم أكثر من 140 وجهة ورحلات المتابعة السلسة في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى العديد من تجارب السفر الرائدة في الصناعة على الأرض وفي الأجواء.

وفي العام الماضي، أطلقت طيران الإمارات 16 شراكة جديدة تتضمن اتفاقيات تبادل للرموز مع شركتي أفيانكا وباتيك إير ماليزيا، كما استكملت الناقلة شراكات إنترلاين مع شركة كام إير، والخطوط الجوية السريلانكية، وكوندور، وفلاي ناس، وفيفا أيروباص، وصن إكسبريس، والخطوط المالديفية، وخطوط سيبيريا الجوية، والخطوط الجوية الكينية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: ضاعفت طيران الإمارات استراتيجيتها خلال العام الماضي لترسيخ حضورها العالمي وتوسيع نطاق وجودها عبر القارات الست، وذلك من خلال توقيع شراكات جديدة مع شركات الطيران ومشغلي السكك الحديدية والتنقل الجوي، لتوفير خيارات متعددة من الوجهات، وتعزيز الاتصال والوصول السلس للمسافرين.