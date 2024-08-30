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الاكتتاب على أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» يتجاوز الحد المطلوب

الاكتتاب على أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» يتجاوز الحد المطلوب
30 أغسطس 2024 18:06

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إن إم دي سي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس أن الاكتتاب على الطرح العام الأولي «الطرح» لعدد 1.15 مليار سهم «أسهم الطرح» في شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، «إن إم دي سي إنيرجي» قد تجاوز الحد المطلوب خلال الساعات الأولى من اليوم الأول من فترة الاكتتاب.
وتعتبر شركة «إن إم دي سي إينيرجي» (الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً) شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة «إن إم دي سي» وذات سجل حافل من الإنجازات التي تحققت من خلال النمو القوي في الإيرادات، مدعومة من «ألفا ظبي القابضة» التابعة لشركة IHC. ويبلغ رأس مال الشركة 2.5 مليار درهم مقسم إلى 5 مليارات سهم بقيمة اسمية تبلغ 0.5 درهم للفلس. وتتوفر أسهم الطرح للبيع بقيمة 2.8 درهم للسهم للمستثمرين المؤهلين.
وتنتهي فترة الاكتتاب يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024. وتعتزم شركة «إن إم دي سي إينيرجي» إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إمدي سي»: الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الأولي العام لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في متانة الأسس وإمكانات النمو الواعدة التي تتمتع بها الشركة.
وكان بنك أبوظبي الأول هو المتلقي والمدير الرئيس لاكتتاب الطرح العام الأول. وشملت البنوك المتلقية الأخرى بنك أبوظبي التجاري، ويو بنك، وبنك المارية المحلي.
أما وكيل التوزيع ومستشار الإدراج لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» فهو الدولية للأوراق المالية.

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