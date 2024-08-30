50 فعالية بأسبوع أبوظبي المالي ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كشفت الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، الفعالية المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يستضيفها سوق أبوظبي العالمي، عن جدولها الذي يضم 50 حدثاً وفعالية فرعية.

وستنطلق الدورة الثالثة من الحدث تحت شعار "أهلاً بكم في عاصمة رأس المال"، في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2024، حيث ستتم مناقشة مختلف العوامل التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال"، مع التركيز على الجوانب والمقوّمات المالية والبشرية والثقافية والبيئية والتكنولوجية لـ "رأس المال".

ومن المرتقب أن يتعمق أسبوع أبوظبي المالي في جملة من الموضوعات العالمية المهمة، على أجندة القطاع المالي، خلال سلسلة أحداث مهمة تستمر لأربعة أيام وتُستهَل بحفل افتتاحي يقام في 9 ديسمبر 2024، الذي يضم مجموعة من الضيوف رفيعي المستوى من كبار القادة الماليين العالميين والاقتصاديين في أبوظبي.

ويقدم أسبوع أبوظبي المالي، من خلال جدوله الموسع والشامل لهذا العام، إسهامات مؤثرة واسعة النطاق عبر مجموعته المتنوعة من الفعاليات، ما يشكل دليلاً قوياً على التزام أبوظبي الراسخ بتعزيز الابتكار والنمو المستدام في المشهد المالي العالمي.

ومع استمرار الإمارة في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية، سيشكل أسبوع أبوظبي المالي 2024 محطة بارزة في مشهد الحوار الهادف والتعاون والعمل المشترك لتحفيز التقدم في القطاع المالي، ليواصل الحدث الارتقاء بمكانته كإحدى المنصات الرائدة والأسرع نمواً على مستوى العالم للفعاليات والمؤتمرات المالية.

وتمهيدا لانطلاق الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، سيستعرض الحفل أجندة الحدث، التي ستشمل مئات الجلسات الحوارية المهمة على مدار أربعة أيام.

وبعد حفل الافتتاح، سيشهد أسبوع أبوظبي المالي عودة أحد أنجح فعالياته من العام الماضي، وهو منتدى أبوظبي الاقتصادي، الذي سيوفر منصة لتحليل الاستراتيجيات والسياسات والاستثمارات، التي سترسم ملامح مستقبل اقتصاد الصقر في أبوظبي، وسيجمع كبار القادة الحكوميين، وقيادات الشركات المالية الدولية المتعددة، التي تساهم في دفع النمو الاقتصادي لأبوظبي والأسواق العالمية.

ومن المقرر عقد فعاليات إضافية، على هامش الحدث الرئيس في اليوم نفسه، بما في ذلك مؤتمر قيادات القطاع الخاص ضمن منتدى أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي، وحفل العشاء الخاص الذي ينظمه أبوظبي العالمي.

من جهة أخرى، تقام الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين البارز "أسيت أبوظبي" في 10 ديسمبر، خلال اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي المالي، إلى جانب الفعاليات المرتقبة لأحدث دورة من مؤتمر "ريزولف" الدولي لتسوية النزاعات.

ويأتي "أسيت أبوظبي" لهذا العام، امتداداً للنجاح الذي حققته دورة عام 2023، حيث يواصل الحدث دوره الجوهري في تسليط الضوء على المواضيع الاستثمارية المهمة، مثل تطوّر الأسواق العامة والخاصة، والاستثمار في تقنيات العقد القادم، والاستثمار في مدن المستقبل، والرؤى المُستخلصة من أكبر صناديق التحوّط في العالم.

ويعرض الحدث منظوراً ورؤى متنوعة لشركات الاستثمار المؤسسي، وشركات تخصيص الأصول، في ظل المشهد الاستثماري دائم التغير.

ويجمع مؤتمر "ريسولف" أبرز أصحاب المصلحة، الذين يمثلون مجتمع تسوية النزاعات الدولي، بالإضافة إلى قادة من القطاع الحكومي، والصناعي والتكنولوجي والأكاديمي.

وتحت شعار "تعزيز المرونة"، تعالج أحدث دورة من "ريسولف"، مختلف التحديات التي يواجهها المتخصصون في تسوية النزاعات، وسبل تنمية المنهجية المرنة في التعامل مع النزاعات وتعزيز فرص الفوز بالمفاوضات، وتأثير التكنولوجيا على تحسين آليات تسوية النزاعات، ودور القطاع وإسهاماته في تعزيز متانة الشركات.

ويعود مؤتمر "فينتك أبوظبي"، الذي يعد أضخم محفل للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخته الثامنة خلال أسبوع أبوظبي المالي، حيث ينعقد في اليوم الثالث الموافق 11 ديسمبر 2024، ليجمع مبتكري التكنولوجيا والمطورين والعلماء ورواد الأعمال والمستثمرين، في قطاعات الاستثمار البديل، لمناقشة وتشكيل مستقبل القطاع المالي في مجالات حيوية، كالمدفوعات، والأصول الرقمية، والأمن الرقمي، والائتمان.

وإلى جانب مؤتمر "فينتك أبوظبي"، يتم التطرق إلى العديد من الموضوعات الرئيسة، من خلال أحداث متخصصة تقام على هامش أسبوع أبوظبي المالي، مثل قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى "بلوك تشين" أبوظبي، ومنتدى "ريسك 4.0" للمخاطر والأمن، وجلسة لقاء حواري حول تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات، وقمة التمويل الإسلامي، وحفل جوائز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستضيف اليوم الأخير من أسبوع أبوظبي المالي، الدورة السابعة من منتدى أبوظبي للتمويل المستدام، في 12 ديسمبر 2024.

وبعد النجاح اللافت للدورة الخاصة التي عقدت في مؤتمر المناخ COP28 العام الماضي، يصبح منتدى أبوظبي للتمويل المستدام، جزءاً من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي في عام 2024، ما يؤكد الالتزام الشامل لسلسلة الأحداث المنعقدة خلال أسبوع أبوظبي المالي بدفع جهود تمويل المناخ.