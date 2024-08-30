33 مليار درهم إجمالي السيولة بأسواق الأسهم المحلية خلال أغسطس

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية للتداولات بلغت قيمتها نحو 33 مليار درهم خلال 22 جلسة تداول شهدها شهر أغسطس 2024، بمعدل تداول يومي بلغ نحو 1.5 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ سيولة جديدة لزيادة استحواذاتهم من الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، والتي تركزت على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر أغسطس 2024، حيث بلغت محصلة تداولاتهم 987 مليون درهم صافي شراء.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد شهدت التداولات في شهر أغسطس 2024 إبرام 428 ألف صفقة تم من خلالها تداول 6.12 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 25.1 مليار درهم، وذلك خلال 22 جلسة تداول.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 38 شركة مقابل انخفاض أسعار 55 شركة واستقرار أسعار 20 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها في نهاية شهر يوليو 2024.

وأغلق المؤشر العام للسوق، أمس، قريباً من مستوى إغلاقه بنهاية الشهر السابق عند مستوى 9285 نقطة بانخفاض طفيف بلغت قيمته نحو 54 نقطة تعادل 0.58% مقارنة مع إغلاقه بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 9339 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية 2.805 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية يوم أمس، بنهاية تداولات شهر أغسطس مقارنة مع 2.840 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو 2024.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن معدل التداول اليومي في شهر أغسطس انخفض بشكل طفيف بما يعادل 5% تقريباً ليبلغ 1.14 مليار درهم مقارنة مع 1.2 مليار درهم في يوليو الذي سبقه.

ووفقاً للبيانات فإن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 987 مليون درهم صافي شراء في الأسهم المدرجة بسوق العاصمة أبوظبي، واستحوذوا على نحو 38% من إجمالي قيمة التداولات خلال شهر أغسطس ما يعادل 9.5 مليار درهم تقريباً.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر العام للسوق 1.35% ما يعادل 57 نقطة ليغلق على مستوى 4325 نقطة أمس مقارنة مع 4268 نقطة بنهاية يوليو الماضي.

وشهد السوق إبرام 223 ألف صفقة تم من خلالها تداول 4.2 مليار درهم بقيمة إجمالية بلغت 8.05 مليار درهم خلال 22 جلسة في شهر أغسطس 2024.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنحو 7.2 مليار درهم لتصل إلى 725.3 مليار درهم بنهاية جلسة تداولات الأمس، مقارنة مع 718.1 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي.

وتظهر بيانات السوق أن ملكية المستثمرين الأجانب ظلت تقريباً مستقرة من دون تغيير يذكر، حيث سجلت تداولاتهم صافي شراء بنحو 2.5 مليون درهم فقط، خلال شهر أغسطس، رغم أنهم استحوذوا على 3.8 مليار درهم تعادل 47% من إجمالي قيمة التداولات البالغة 8.05 مليار درهم خلال أغسطس.