إماراتيات في «Hub71» يدعمن الشركات التكنولوجية الناشئة بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

شابات إماراتيات يعملن في منصة «Hub71»، «منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي»، فيقدمن كل ما لديهن من إبداع وأفكار لاستقطاب الشركات التكنولوجية الناشئة ودعم رواد الأعمال من خلال التسهيلات والحوافز وتقديم التوجيه لهم عند تأسيس شركاتهم ودعم نموهم.

فالإماراتيات يشكلن %75 من إجمالي المواطنين في Hub71.

تقول بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون القيمة المضافة في Hub71: «أفتخر بكوني جزءاً من Hub71، حيث تسهم المرأة في دعم ونمو وتقدم منظومة تكنولوجية شاملة وعالمية المستوى في أبوظبي، بهدف المساهمة في تحقيق طموحات وتطلعات أبوظبي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي».

وتضيف: «سعيدة بعملي إلى جوار زميلاتي في Hub71 التي قدمت منصة مبتكرة لجذب الشركات الناشئة والواعدة من حول العالم، وبناء شراكات قيّمة مع مؤسسات محلية وعالمية تشاركنا نفس الرؤية الرامية إلى الاستفادة من قدرات الابتكار التكنولوجي لدعم نمو الشركات الناشئة».

وتؤكد الظاهري: «بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بدورنا المؤثر والرائد وبنجاحاتنا وإرادتنا، وفخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات مشهودة ساهمت في صياغة حاضرنا ومستقبلنا المزدهر».

تحقيق الريادة

وتقول منى الهاشمي، مديرة الشراكات الدولية، Hub71، «يقدم لنا يوم المرأة الإماراتية مناسبة وفرصة سنوية تذكرنا بالتزام وجهود المرأة الإماراتية في تعزيز قدرات ومقومات دولة الإمارات على المضي قدماً وتحقيق الريادة ومواصلة المسير نحو التنمية والرخاء والازدهار على ضوء رؤية قيادتنا الرشيدة التي تدعم وتساند المرأة في جميع المجالات.

وتضيف: يوم المرأة الإماراتية يشيد بدور المرأة الإماراتية ويشير لها باعتبارها مصدر اعتزاز وفخر وإلهام لتمكين الأجيال القادمة من النساء ليواصلن مسيرة بناء مستقبلنا الاجتماعي والاقتصادي المزدهر والمستدام.

وتؤكد: «نحن في Hub71، نعد جزءاً حيوياً من هذه المسيرة، بما سجلنا من قصص نجاحات وإنجازات عرفها العالم، وسلّطت الضوء على ما تقدم أبوظبي من إمكانات وفرص للمواهب الإماراتية ورائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم».

وتقول نيلة يوسف البنعلي، مسؤولة الفعاليات، Hub71: دوري الرئيسي يتمثل في تنظيم الفعاليات لـ Hub71 في الدولة وخارج الدولة بهدف استقطاب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي».

وتضيف: «كوني جزءًا من Hub71، شهدت بنفسي المساهمات والإنجازات القيّمة لزميلاتي الإماراتيات وفي مختلف المواقع التي تمثّل مكونات المنظومة الشاملة في أبوظبي وجهودهن الدؤوبة في جميع المجالات التي تسهم في تحقيق الطموحات الحالية والمستقبلية لدولة الإمارات».

وتؤكد البنعلي: «أثبتت المرأة الإماراتية أنها عنصر أساسي ومساهم قوي في إنجازاتنا الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ويعد يوم المرأة الإماراتية احتفالاً بهذا الدور الرائد، حيث تقدم المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً للقدرة على الإبداع والابتكار.

وتضيف: نجحت المرأة الإماراتية في ترك بصمتها العميقة في مختلف القطاعات والمواقع، حيث تسهم في تأسيس اقتصادنا القائم على المعرفة وتبني الابتكارات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والأدب».

دور محوري

وتضيف شما الذهلي مساعد التوجيه والعمليات في Hub71: دوري يتمحور حول دعم الشركات بعد استقطابهم لتأسيس شركاتهم في أبوظبي.

وتضيف:« فخورة أن أكون جزءاً من رحلة الابتكار والتطور في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة وأسعى دائماً لدعم رواد الأعمال لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم ونجاحاتهم».