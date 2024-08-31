الإمارات تستقطب أكثر من 45 منطقة حرة

دبي (وام)

تطورت المناطق الحرة في الدولة خلال العقود الأربعة الماضية، منذ تأسيس «جافزا» عام 1985، لتصبح الإمارات اليوم موطناً لأكثر من 45 منطقة حرة، تقدم تسهيلات ومزايا استثمارية فريدة من نوعها تخدم القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية، والمالية، والخدمية، وغيرها.

وتحولت المناطق الحرة الإماراتية إلى واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، بفضل تنوعها وشموليتها لمختلف القطاعات والتخصصات، فضلاً عن حصولها على الكثير من الجوائز لإقليمية والعالمية؛ نتيجة للدور البارز الذي تلعبه على أكثر من مستوى.

وتوفر المناطق الحرة في الدولة، بفضل بناها التحتية وأنظمتها وتطورها، الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على الاستثمار والابتكار. وتعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، أكبر المناطق الجمركية مساحة بالشرق الأوسط، إذ تحتضن اليوم أكثر من 10 آلاف و500 شركة، وتواصل اجتذاب الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في تعزيز أحجام التجارة والتنويع الاقتصادي.

بدورها، تحولت مدينة دبي للإنترنيت التي تأسست عام 1999 إلى مركز رئيسي للشركات التكنولوجية في المنطقة، إذ تحتضن مئات الشركات من عمالقة التكنولوجيا العالمية، كما تساهم بشكل كبير في التحول الرقمي في المنطقة، مما يعزز مكانة الإمارات مركزاً لجذب أهم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المتطورة من مختلف أنحاء العالم. وتختص بعض المناطق الحرة بالقطاعات المالية، وفي هذا المجال يبرز مركز دبي المالي العالمي الذي يتميز بامتلاكه قانوناً خاصاً ونظاماً قضائياً مستقلاً، وبورصة مالية عالمية، وبنية قوية وملهمة.

ويشكل سوق أبوظبي العالمي منطقة مالية حرة تقع في قلب مدينة أبوظبي، وتوفر بيئة تنظيمية عالية الجودة للشركات المتخصصة بالقطاع المالي، حيث يصنف كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمثل «كيزاد» واحدة من أكبر المناطق الحرة في الشرق الأوسط والمشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية المتكاملة، في الدولة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً، كما توفر وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 2.000 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة ريادته بعد حصوله على جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2023» من «إف دي آي» التي تصدر عن «فاينانشال تايمز»، وذلك للعام التاسع على التوالي.

ونجح المركز، خلال النصف الأول من العام الحالي، في استقطاب أكثر من ألف شركة جديدة، ليصل إجمالي الشركات المُسجلة في منطقته الحرة إلى نحو 25 ألف شركة، وقد ارتفعت مساهمة المركز ضمن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لإمارة دبي إلى 15%، مقارنة بـ11% خلال العام الماضي، هذا بخلاف مساهمته بنحو 7% ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.