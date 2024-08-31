%55 من شركات الإمارات تستثمر في تعزيز الابتكار

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

يخطط 55% من مديري التسويق في دولة الإمارات لاستثمار أكثر من 20% من ميزانيتهم لتعزيز الابتكار خلال العام المقبل، بحسب دراسة استقصائية صدرت عن شركة «دينتسو كرييتيف».

وأكدت الدراسة التي شملت أكثر من 950 من كبار مسؤولي التسويق على مستوى العالم، أن هذه النسبة المرتفعة تدل على اهتمام كبير بالابتكار ضمن سوق الإمارات الديناميكي، لافتة إلى أن الابتكار محركٌ رئيسي لنمو وتطور الأعمال في دولة الإمارات.

وأفادت نتائج الدراسة بأن الاعتماد على الإبداع لم يعد مجرد فكرة، بل أصبح محركاً للتغيير، ولذا فقد أكد 85% من مديري التسويق في الإمارات أن الإبداع هو المحرك الأساسي للنمو في الوقت الحالي.

وقالت إنه في عالم يشهد تحولات مستمرة، تتجاوز العلامات التجارية دورها التقليدي لتصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المستهلك من ناحية المحتوى الذي يتلقاه، حيث أعرب 95% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات عن أهمية اندماج العلامات التجارية في النسيج الثقافي أكثر من أي وقت مضى.

شبكات المواهب

وأضافت الدراسة أن عالم التسويق يشهد تحولاً نحو التعاون، حيث أصبح بناء العلامات التجارية يعتمد بشكل متزايد على شبكات من المواهب المتنوعة، ولذا أكد 70% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات أهمية التعاون بين العلامات التجارية والمبدعين والمنصات لضمان النجاح في المستقبل، مشيرة إلى أن 9 من كل 10 من المسوقين في الإمارات شددوا على أهمية أن تكون كل نقطة تلامس مع العميل حاملة لقصة العلامة التجارية، بدءاً من الاتصالات، وصولاً إلى تجربة الشراء.

ووفقاً لدراسة «دينتسو كرييتيف»، فإن 80% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات يرون أن الاستفادة من البيانات والرؤى لتوقع الاتجاهات المستقبلية تمثل تحدياً كبيراً. وذكرت الدراسة أن هناك تحولاً من اعتبار الذكاء الاصطناعي منافساً إلى اعتباره كمساعد، حيث حدث تحول من رؤيته كتهديد للإبداع البشري إلى اعتباره أداة تعزز الإبداع وتدعمه، منوهة بأنه على الرغم من انخفاض الثقة العالمية في قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى ملهم بنسبة 18%، فإن هذه النسبة لا تزال مرتفعة في الشرق الأوسط، حيث يرى 60% من المسوقين في الإمارات العربية المتحدة أن الذكاء الاصطناعي قادر على تعزيز الإبداع ودعمه.

ميزانية الابتكار

وفي ما يخص أهمية الابتكار بالنسبة للمستهلكين، أفادت الدراسة بأن الابتكار أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للمستهلكين، حيث باتوا يخصصون جزءاً كبيراً من ميزانيتهم لشراء المنتجات والخدمات المبتكرة، وعلى الصعيد العالمي، يخطط أكثر من نصف المسوقين 56% لزيادة استثماراتهم في الابتكار لتصل إلى أكثر من 20% من ميزانياتهم، فيما يتبع هذا الاتجاه 55% من المسوقين في الإمارات.

وخلصت دراسة «دينتسو كرييتيف»، وهي شبكة وكالات عالمية للإبداع تعمل في أكثر من 145 دولة، إلى أنه مع تزايد التحديات والمخاطر التي تواجه العالم، يدرك مسوقو المنطقة مسؤوليتهم في دفع عجلة التغيير نحو الأفضل، إذ يؤكد 73% من مسوقي المملكة العربية السعودية و70% من نظرائهم في الإمارات أهمية أن يكون لتسويقهم دور فعال في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

الأفكار الإبداعية

قال زياد غريب، المدير العام لشركة دينتسو كرييتيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المسوقون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في الإمارات يدركون بشكل متزايد القوة التحويلية للإبداع والابتكار، حيث تكشف نتائج الاستطلاع أن 85% من مديري التسويق في الإمارات يؤمنون بقدرة الأفكار الإبداعية على إحداث ثورة في مجال الأعمال التجارية.

وأوضح أنه في إطار ما نختبره من تطورات سريعة في مجال التكنولوجيا واتجاهات المستهلكين المتغيرة، فمن الواضح أن النهج التعاوني، والاستفادة من الشراكات مع العلامات التجارية والمبدعين والمنصات، ستكون ضرورية لتحقيق النمو المستدام والتأثير المجتمعي، مؤكداً التزام «دينتسو كرييتيف» بدعم العملاء في المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من الإبداع وتجاوز توقعاتهم.