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اقتصاد

جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه تتلقى طلبات مشاركة من 51 دولة

جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه تتلقى طلبات مشاركة من 51 دولة
1 سبتمبر 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

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استلمت الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه طلبات مشاركة من 51 دولة من جميع أنحاء العالم. وتسجل الجائزة تزايداً ملحوظاً في ثقة الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين حول دورها في تشجيع ابتكار حلول عملية ومستدامة. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»: «شهدت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منذ أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تطوراً ملحوظاً من حيث نوعية المشاريع المبتكرة وارتفاع عدد المستفيدين والدول المشاركة.
ويعكس توسيع نطاق البلدان المهتمة بالجائزة نجاحها في دعم نهج دولة الإمارات للمساهمة الفاعلة في توفير حلول للتحديات التي تواجه العالم ودفع عجلة الاستثمار في التقنيات المبتكرة والمستدامة».

الإمارات
جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه
سعيد محمد الطاير
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دبي
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