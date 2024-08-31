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اقتصاد

مقتل مسلح كان يهدد رجلا بسلاح ناري في ألمانيا

عناصر من الشرطة الألمانية في عملية أمنية (أرشيفية)
1 سبتمبر 2024 00:20

أطلقت وحدة من فريق العمليات الخاصة، التابع للشرطة الألمانية في العاصمة برلين، النار على رجل وأردته قتيلا بعدما كان يهدد رجلا آخر بسلاح ناري، السبت.
وقالت الشرطة والادعاء العام، في بيان مساء السبت، إن الوحدة حصلت على إذن قضائي للدخول إلى الشقة التي كان يوجد فيها الرجل المسلح. وأضافت الشرطة والادعاء أن الرجل، البالغ 46 عاما، فتح النار على الفور من سلاحه "مما دفع قوات الشرطة للرد بإطلاق النار عليه الأمر الذي أدى إلى مقتله".
وتولت المباحث الجنائية التحقيق في الحادثة.
ويعتقد أن الرجل المسلح كان يهدد رجلا آخر (49 عاما) في ساحة لبيوت متنقلة (كرفانات). وأضاف البيان أن الرجل تمكن من طرد المهاجم وإبلاغ الشرطة وأن "الرجل لم يصب بأذى وتتبع المهاجم ورآه وهو يدخل إلى مبنى سكني تسكنه أكثر من عائلة".
ولم يفتح المشتبه به الباب ما اضطر قوات الشرطة إلى الدخول إلى المسكن عنوة بعد ظهر السبت.
كانت الوحدة الشرطية الخاصة انتشرت في وقت سابق في حي "شتيجليتس-تسيلندورف" في برلين بعد ورود بلاغ عن الحادثة.
وكانت متحدثة باسم الشرطة قالت، في وقت سابق السبت، إن نحو 20 شرطيا موجودون في المكان، مشيرة إلى أنه يعتقد أن الرجل المسلح انسحب بسلاحه إلى إحدى الشقق.

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