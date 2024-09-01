أبوظبي تحتضن أجندة فعاليات عالمية خلال الربع الأخير

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد أبوظبي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، لاستضافة أجندة ثرية من الفعاليات والأحداث العالمية المتنوعة، لا سيما في مركز «أدنيك» أبوظبي و«الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، حيث تتنوع الفعاليات بين قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والفضاء والطيران والسياحة والنقل والطب والتوظيف والثقافة، لتعزز من مساهمة قطاع المؤتمرات والفعاليات والسياحة بالناتج المحلي الوطني.

ويتصدر مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» قائمة المنشآت والمؤسسات الاقتصادية التي ستقوم باستضافة تلك الفعاليات والمؤتمرات خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالإضافة إلى «الاتحاد أرينا»، بمختلف وجهاتها من الجزر السياحية، مثل جزر «ياس» و«السعديات» و«الحديريات» و«المارية»، والمرافق السياحية والثقافية في أبوظبي.

وبحسب بيانات مجموعة أدنيك للعام 2023، تضاعف قيمة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاعات أعمال المجموعة السبعة مجتمعة في اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات، لتصل إلى 7.37 مليار درهم في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 107% مقارنة بعام 2022 التي بلغت 3.56 مليار درهم، لتكون الأكبر في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها في عام 2005.

ووفقاً لبيانات دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، تم تنظيم العام الماضي أكثر من 2400 فعالية في الإمارة، منها معارض ومؤتمرات بنمو 44% مقارنة بالعام 2022، حيث استقطبت تلك الفعاليات أكثر من 960 ألف مشارك.

وفي«أدنيك»، تنطلق الكثير من الفعاليات خلال الربع الأخير، لا سيما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث يعقد خلال الفترة بين 30 سبتمبر و3 أكتوبر المؤتمر الدولي الشبابي للقطاع النووي. كما ينطلق معرض «أوتو موتو شو 2024» في الفترة بين 3 إلى 6 أكتوبر المقبل، الذي يعد أكبر معرض متخصص في المنطقة بقطاع السيارات والدراجات الهوائية المعدلة.

كما ينطلق معرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدة والنقل والبنية التحتية في الفترة بين 8 و10 أكتوبر المقبل. وينعقد مؤتمر الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات لعام 2024 في الفترة بين 20 و23 أكتوبر 2024.

وفي القطاع الصحي والطبي، ينطلق المؤتمر العالمي للجلطات الدماغية في الفترة بين 23 و26 من أكتوبر، ويضم مجتمع أعضاء المؤتمر حوالي 3 آلاف فرد و90 جهة من جميع مناطق العالم. وتنطلق بطولة العالم للدراجات الإلكترونية الداخلية في 26 من أكتوبر، التي تجمع جميع الرياضيين المتأهلين إلى النهائيات للتنافس على لقبي الرجال والسيدات، وسيتنافس جميع المتأهلين للنهائيات في الموقع، حيث ينظم القيّمون على البطولة سفر أفضل 20 رياضياً ورياضية من جولات التصفيات إلى أبوظبي. وينطلق معرض المجوهرات والساعات أبوظبي في الفترة بين 13 و17 من نوفمبر المقبل.

طاقة

ويعود معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) لانطلاقة جديدة العام الجاري في الفترة بين 4 و7 من نوفمبر المقبل، حيث يعد أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، ويعمل على حشد وتوحيد جهود قطاع الطاقة حول هدف ورؤية مشتركة للمضي قدماً نحو «إزالة الكربون. أسرع. معاً.». ومع استضافة أكثر من 2200 شركة عارضة، منها 54 شركة من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب 30 جناحاً دولياً، ينعقد «أديبك» لمناقشة عدد من أهم قضايا المناخ والطاقة الأكثر إلحاحاً، وتعزيز جهود إزالة الكربون.

تكنولوجيا ورقمنة

تنطلق فعاليات منتدى XPANSE الأول، الذي تنظمه مجموعة أدنيك وتستضيفه «القابضة ADQ» في مركز أدنيك بأبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وينطلق المؤتمر الدولي للروبوتات والآلات الذكية 2024 في الفترة بين 14 و19 أكتوبر 2024، الذي يعد فعالية عالمية رائدة لأبحاث الروبوتات، ويقدّم منصة لمجتمع الأبحاث الدولي في الروبوتات لاكتشاف أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية.

وفي الفترة بين 27 و31 أكتوبر، ينطلق مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولي لمعالجة الصور والفيديو، وينعقد مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولي لاستخراج البيانات في الفترة بين 9 و12 ديسمبر المقبل، ليعد أكبر مؤتمر بحثي عالمي في هذا المجال.

وفي نفس فترة انعقاد مؤتمر «معهد مهندسي الكهرباء»، ينطلق المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها ليقدم فرصاً رائعة للاطلاع على تقنيات التحلية وإعادة استخدام المياه القائمة والناشئة.

وينطلق مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 9 إلى 10 من ديسمبر المقبل، ويهدف إلى تمكين الأفراد والشركات، عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من تبني القدرات التحولية لبيتكوين، ومع استمرار صعود بيتكوين كقوة مالية عالمية، تسعى لرعاية الابتكار ودفع عجلة التقدم وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.

تغذية

وفيما يتعلق بقطاع التغذية، ينعقد معرض أبوظبي الدولي للأغذية في الفترة بين 26 و28 من نوفمبر المقبل، ليكون منصة حيوية تستقطب قادة قطاع الأغذية وخبراء التكنولوجيا الزراعية وصانعي المحتوى الغذائي والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والمعرفة واستكشاف الفرص الاستثمارية.

وينطلق معرض أبوظبي للتمور 2024 في الفترة بين 26 و28 نوفمبر المقبل، حيث يُقام المعرض جنباً إلى جنب مع معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ويوفر للجهات العارضة أكبر منصة عالمية لاستعراض منتجاتها وتعزيز حضورها في السوق العالمية.

إعلام

وينطلق الكونغرس العالمي للإعلام 2024 في الفترة بين 26 و28 نوفمبر 2024، ويقدم المنصة المثالية لتحقيق ذلك، حيث سيلعب هذا الحدث دوراً محورياً في تسهيل اتصالات الأعمال على مستوى العالم، وتعزيز إعادة ابتكار العلامة التجارية في المشهد الإعلامي الجديد.

ثقافة وتراث

وفي القطاع الثقافي والتراثي، ينطلق معرض ومؤتمر تقنيات المتاحف والمعارض لتراث الشرق الأوسط بين 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، ويُشكّل المعرض منصة ديناميكية للآلاف من الحضور والزوار.

وفي الفترة بين 10 إلى 12 ديسمبر، ينطلق معرض وقمة تجربة الضيوف Guest Xperience Tech Summit & Expo (GXT)، والذي يناقش زيادة الطلب من الضيوف على التجارب الذكية في قطاعات السياحة والسفر.

الاتحاد أرينا

وتشهد الاتحاد أرينا استضافة فعاليات ترفيهية وموسيقية ورياضية متنوعة، ففي الفترة بين 4 إلى 6 من أكتوبر المقبل مباريات أبوظبي NBA، وفي القترة بين 16 إلى 20 أكتوبر، تنطلق فعاليات «ديزني أون آيس»، وفي 23 من أكتوبر المقبل الحفلة الفنية لفرقة «backstreet boys»، وفي 25 أكتوبر تنطلق الحفلة الفنية لفرقة Take That، أما في 26 من أكتوبر فتستضيف الاتحاد أرينا بطولة، «يو إف سي 308».

وفي 27 من أكتوبر تستضيف الاتحاد أرينا العرض الكوميدي للكوميدي «مات رايف»، وفي 2 نوفمبر تنطلق حفلة الموسيقار أيه آر رحمن حي.

أما في شهر نوفمبر، فينطلق في الفترة بين 8 و10 نوفمبر، عرض شاحنات «مونستر»، أما بين 15 و17 نوفمبر المقبل، فتنطلق مسرحية قصة «Life of PI»، وفي 22 من نوفمبر تنطلق حفلة الفنان الصيني لانغ لانغ، وهو أحد أشهر عازفي البيانو على مستوى العالم، أما في الفترة بين 19 و22 من ديسمبر فتنطلق البطولة العالمية للتنس، وفي 19 من ديسمبر حفلة للفنان بريان آدمز.

توظيف وتعليم

وفيما يتعلق بقطاع التعليم والتوظيف، ينطلق معرض نجاح أبوظبي 2024 في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة بين 27 و29 أكتوبر المقبل، ويحظى المعرض بمكانة متميزة كمنصة بارزة لتوظيف الطلاب الناجحين في مرحلة التعليم العالي بدولة الإمارات، ما يجعله فعالية في غاية الأهمية بالنسبة للجامعات، ويشكل المعرض وجهة هامة للجامعات والكليات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي لعرض برامجها، ولقاء الطلاب المحتملين بشكل مباشر. وفي الفترة بين 19 و21 من نوفمبر المقبل، ينطلق معرض «توظيفX زاهب» الذي يقدم، إلى جانب كونه حدثاً للتوظيف، تجربة غنيّة تمكّن الزوار وتزوّدهم بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لتطوير مهاراتهم المعرفيّة من أجل تحقيق سُبل النجاح في المجالات التي يرغبونها.

وينطلق مؤتمر معهد العلوم الرياضية الأميركية في الفترة بين 16 إلى 20 ديسمبر المقبل، ليغطي مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل التحليل العام، والتحليل التطبيقي والحسابي.

فورمولاـ 1

وينطلق سباق «الفورمولاـ1» في الفترة بين 5 إلى 8 ديسمبر في حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس، والذي تتخلله فعاليات «يا سلام» بعد السباق في «الاتحاد بار».

وفي جزيرة المارية، ينطلق أسبوع أبوظبي المالي في الفترة بين 9 إلى 12 من ديسمبر المقبل.

طيران وسياحة

ينطلق معرض أبوظبي للطيران 2024 في الفترة بين 19 و21 من نوفمبر المقبل.

وينطلق معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 في الفترة بين 21 و24 نوفمبر المقبل، للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال القوارب، وصيد الأسماك والرياضات المائية.

وفي شهر ديسمبر، تنطلق قمة سياحة الفضاء 2024 في الفترة بين 4 و5 ديسمبر المقبل.