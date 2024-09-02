مساهمو «بروج» يوافقون على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، اليوم، أن مساهميها وافقوا خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، على دفع أرباح نقدية مرحلية عن نصف عام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم، أو ما يعادل 7.94 فلس للسهم الواحد، ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 6.3%.

وأكدت الشركة، خلال الاجتماع، عزمها دفع 4.8 مليار درهم من توزيعات الأرباح لعام 2024 بالكامل، مما يعكس التزامها بتوفير عوائد قوية للمساهمين بعد تحقيقها نمواً استثنائياً في أرباح النصف الأول من العام.

وشهد النصف الأول من عام 2024 فترة من التقدم والنمو الاستثنائيين بالنسبة لشركة «بروج»، وذلك بفضل تنفيذها مبادرات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. وسيساهم تطويرها لمشاريع رئيسية مثل مشروع «بروج 4» في دولة الإمارات، وعلى الصعيد الدولي، إجراء دراسة جدوى لإنشاء مجمع متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين، في توسيع نطاق تواجد الشركة عالمياً بشكل كبير.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «تعكس توزيعات الأرباح القوية عن نصف العام مستوى الأداء التشغيلي العالي والتركيز الاستراتيجي الممتاز لشركة «بروج»، حيث ساهمت مستويات الكفاءة القصوى التي تميزنا بها خلال النصف الأول من العام، وإدارتنا المنضبطة للتكلفة، في تعزيز هوامش أرباحنا الرائدة على مستوى قطاع البتروكيماويات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتوليد النقد القوي، كما ستساهم مبادرات النمو مثل مشروع «بروج 4» ووحدة الإيثيلين الثانية، وبدء إجراء دراسة جدوى للمجمع المخطط لإنشائه في الصين لإنتاج البولي أوليفين المتخصص، إضافةً إلى برنامجنا الطموح للذكاء الاصطناعي، في زيادة قدراتنا الإنتاجية بشكل كبير، وتعزيز الإنتاجية ومعايير السلامة والاستدامة، وتوفير قيمة مالية كبيرة».

وأضاف: «سيمكّننا الأداء القوي المستمر من الحفاظ على توزيعات أرباح كبيرة، كما يؤكد التزامنا بتوفير قيمة مهمة لمساهمينا على المدى الطويل».

وسجلت «بروج» في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 35% في صافي أرباحها لتصل إلى 2.13 مليار درهم، مع تحقيقها ارتفاعاً في هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يعد رائداً على مستوى قطاع البتروكيماويات بنسبة 42%، مما يؤكد قدرة الشركة على تحسين التكاليف والحفاظ على علاوات سعرية قوية في الأسواق العالمية، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق.

واستكمل مشروع «بروج 4» الذي تقوم «بروج» بإنشائه نيابة عن شركتي «أدنوك» و«بورياليس» المالكتين للمشروع، أكثر من 70% من أعماله الإنشائية حتى الآن.

وعند انتهائه، سيساهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة بنسبة 28%، مما سيساهم في تحقيقها حوالي 7 مليارات درهم من الإيرادات السنوية.

وفي الوقت نفسه، سيساهم تحديث وحدة الإيثيلين الثانية في الشركة، والذي من المقرر الانتهاء منه في عام 2028، في تحقيق الشركة حوالي 918 مليون درهم من الإيرادات السنوية.

وتعمل «بروج» على توسيع نطاق حضورها العالمي من خلال دخولها الاستراتيجي إلى أسواق الصين، حيث من المقرر أن يضيف المجمع الجديد المخطط إنشاؤه في «فوجو» والذي بدأت دراسة الجدوى الخاصة به 1.6 مليون طن سنوياً من البولي أوليفين المتخصص إلى الطاقة الإنتاجية للشركة.

ويعد هذا المشروع خطوةً مهمة في إطار جهود «بروج» للنمو دولياً، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الشريك الصيني شركة «وانهوا» للصناعات الكيميائية، كما سيعزز مكانة الشركة في السوق، وسيساهم في زيادة مبيعات منتجاتها المتميزة في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في العالم.