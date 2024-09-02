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اقتصاد

الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع

الذهب
2 سبتمبر 2024 14:17

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع ارتفاع الدولار وتحول تركيز المتعاملين في السوق إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثاً عن أي دلائل على مدى خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 28.64 دولار للأوقية لتلامس أدنى مستوى لها في غضون أسبوعين. وزاد البلاتين تقريبا 0.4 بالمئة إلى 929.75 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 969.02 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
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