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اقتصاد

«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة إلى وارسو

العربية للطيران تستأنف رحلاتها المجدولة
2 سبتمبر 2024 17:39

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت "العربية للطيران"، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة من الشارقة إلى العاصمة البولندية وارسو.

وتبدأ الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار وارسو شوبان، اعتباراً من 20 ديسمبر المقبل، وبمعدل 5 رحلات أسبوعية.

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وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "تسرنا إضافة مدينة وارسو إلى شبكة وجهاتنا المتنامية في أوروبا، وكوجهة ثانية جديدة لنا في بولندا بعد كراكوف".

وأضاف: "تتيح الرحلات الجديدة لعملائنا خيارات سفر سلسة ومباشرة بين الشارقة ومدينة وارسو، الغنية بتاريخها وثقافتها، وتؤكد هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد عملائنا بأفضل خيارات السفر الجوي، لاستكشاف وجهات جديدة بغرض السياحة أو العمل على حد سواء".
 

العربية للطيران
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