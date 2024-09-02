«أم إس سي آي» ترفع تصنيف «أبوظبي الإسلامي» في مؤشر الحوكمة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن رفع درجة تصنيفه على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG) من درجة (A) إلى (AA).

وقال المصرف، في بيان صحفي، إنه مع ارتفاع تقييمه، يرتفع تصنيفه على المؤشر إلى فئة «الريادة»، ليصبح الوحيد في المنطقة ضمن هذه الفئة لعام 2024، وضمن 27% من الشركات المدرجة في مؤشر (MSCI ACWI) الأفضل في مجال إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى العالم.

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسعدنا الحصول على هذه الترقية إلى تصنيف AA، من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، ما يجعلنا في مصاف المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يعكس التزامنا المستمر بتحسين ممارساتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

وأضاف: «يأتي هذا نتيجة لجهودنا الموجهة نحو تعزيز الشفافية، وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر الدقيقة ووضع أهداف بيئية طموحة، بما في ذلك هدفنا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري».

وقال: «ملتزمون بمواصلة تعزيز استراتيجياتنا في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحقيق تأثيرات إيجابية لعملياتنا والمجتمعات التي نخدمها.»