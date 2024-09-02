29 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

سجلت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية بقيمة بلغت 29 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 3.56 تريليون درهم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن أسواق الأسهم بالدولة، أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة قيمتها الصافية 152 مليون درهم، فيما بلغت محصلة تداولات الصناديق والمحافظ الاستثمارية في السوقين 131 مليون درهم كصافي شراء.

ويزداد دخول المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية في أسواق الأسهم مع ارتفاع وتيرة التفاؤل وترجيح التوقعات التي تشير إلى إمكانية بدء خفض سعر الفائدة اعتباراً من الشهر الجاري.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، قادت الشركة العالمية القابضة أمس موجة الارتفاع بصعود سهمها بنسبة 1.3% ليبلغ 409.4 درهم للسهم الواحد، كما قدمت شركة إن إم دي سي دعماً مهماً للسوق، حيث صعد سهمها بنسبة 14.6% ليبلغ 29.82 درهم، وذلك بعد أن نجحت الشركة في جمع رأس المال المطلوب للاكتتاب العام الذي طرحته على شركة إن إم دي سي إنيرجي خلال ساعات عدة فقط، فيما تجاوزت طلبات الاكتتاب في الأسهم المطروحة نحو 7 أضعاف القيمة المطلوبة خلال اليوم الثاني للاكتتاب.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.84% ما يعادل زيادة بقيمة 78 نقطة، ليغلق عند مستوى 9363 نقطة أمس مقارنة مع 9285 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت جلسة التداول في سوق العاصمة أبوظبي إبرام 21.2 ألف صفقة ، تم من خلالها تداول 240 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 35 شركة مقابل تراجع أسعار 36 شركة، في حين أغلقت 42 شركة مستقرة من دون تغيير في أسعارها.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بقيمة 24 مليار درهم تقريباً، لتصل إلى 2.83 تريليون درهم وفقاً لأسعار إغلاق أمس، مقارنة مع 2.806 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي.

وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت 90 مليون درهم كصافي شراء، فيما سجلت تداولات المؤسسات صافي شراء بنحو 51 مليون درهم.

إلى ذلك، قاد سهم شركة إعمار العقارية الارتفاع في سوق دبي المالي، حيث ارتفع سعر السهم نحو 3.2% ليبلغ 8.71 درهم للسهم، كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.5% تقريباً ليبلغ 20 درهماً.

وشهدت جلسة التداول في سوق دبي تداولات بقيمة 396 مليون درهم بتنفيذ 10.6 ألف صفقـة، توزعت عـلى 198 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر على 4357 نقطة بارتفاع نسبته 0.72% وقدره 31.3 نقطة عن إغلاقه السابق.

وشهد التداول ارتفاع أسعار السوق لـ 26 شركة مقابل هبوط 19 شركة وثبات أسعار 10 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها السابق.

وتظهر البيانات أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، قد ارتفعت نحو 5 مليارات درهم، لتبلغ 730 مليار درهم، مقارنة مع قيمتها السوقية البالغة 725 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس، نحو 132 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 70.4 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 25.2 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 28 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 25.4 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 21.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 182.5 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 46% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 120.4 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 30.4% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 62.1 مليون درهم كصافي شراء، كما ضخت المؤسسات الاستثمارية نحو 80 مليون درهم كصافي شراء.