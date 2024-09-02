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«دبي العالمية» تنجز الاستحواذ على «كارجو سيرفيسز فار إيست»

«دبي العالمية» تنجز الاستحواذ على «كارجو سيرفيسز فار إيست»
3 سبتمبر 2024 01:14

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إنجاز عملية الاستحواذ على شركة «كارجو سيرفيسز فار إيست ليمتد»‎، المزود العالمي لخدمات سلاسل التوريد.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُكمِل خبرة شركة «كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد» في مجال الخدمات اللوجستية وشبكتها العالمية بشكل مثالي حضورنا العالمي، وستكون إضافة قوية من شأنها الارتقاء بما نقدمه لمتعاملينا من خدمات». 
وأضاف: «من خلال دمج نقاط قوتنا في التقنية ومحفظة الخدمات اللوجستية المتنامية والبنية التحتية الاستراتيجية، مع إضافة خبرات شركة «كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد» وشبكتها إلى خبرة مجموعتنا وشبكتها، سنتمكن من تقديم خدمات ذات قيمة للمتعاملين الذين يسعون إلى تعزيز الروابط التجارية القائمة أو دخول أسواق جديدة».

موانئ دبي العالمية
الإمارات
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