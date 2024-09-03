الدولار يستقر مع ترقب المتداولين بيانات اقتصادية

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين واليورو اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستؤثر على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1060 دولار، وهو ليس بعيداً عن أدنى مستوى خلال أسبوعين البالغ 1.1042 دولار الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وانخفض الين إلى 147.10 دولار خلال التعاملات المبكرة، وهو ما يقترب من أدنى مستوى في أسبوعين عند 147.16 والذي سجله أمس الاثنين.



وتراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.31425 دولار في التعاملات المبكرة. وانخفض الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6782 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.6223 دولار.